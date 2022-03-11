نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر فتح محفظة الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر فتح محفظة الراجحي هي خدمة مميزة لمصرف الراجحي وسوف نتحدث عن سعر فتح محفظة الراجحي وسوف نذكر أنواع محافظ الراجحي ورابط محفظة الراجحي والشروط اللازمة لفتح محفظة أستثمارية في بنك الراجحي.

ما هي أنواع محافظ الراجحي

يتيح بنك الراجحي للعملاء في الأسهم السعودية للمحافظ الاستثمارية كما في التالي:

المحفظة المختلطة: تعتبر تلك المحفظة في الوسط بين محفظة العائد ومحفظة المكسب وهي تعتمد على العائد مع الأرباح من أسهم الشركات.

محفظة العائد: تعتبر تلك المحفظة من العائد الثابت بشكل دائم ويعتبر هذا النوع أستثمار آمن مع وجود بعض المخاطر القليلة بها.

محفظة المكسب: تعتبر تلك المحفظة بأنها ذو عائد مالي كبير عن محفظة العائد لأنها تستثمر في أسهم الشركات.

سعر فتح محفظة الراجحي

يمكن فتح محفظة في بنك الراجحي بالمجان دون رسوم مالية ولا يلزم وجود حساب أستثماري للعميل في بنك الراجحي ويتم دفع رسوم سنوية تقدر بحوالي 700 ريال سعودي وذلك لخدمة فتح المحفظة في بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية.

شروط فتح محفظة أستثمارية في بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية الشروط اللازمة للعميل لفتح محفظة أستثمارية وذلك لتسهيل عملية التداول وشراء الأسهم وهي كالتالي:

للعميل حساب جاري في بنك الراجحي.

وجود بطاقة صراف آلي سارية المفعول.

أظهار بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

أظهار الإقامة للعميل المقيم في السعودية.

رقم الجوال للعميل مسجلا باسمه.

وجود حساب في منصة أبشر السعودية.

أن يكون العميل مسجل في خدمة الجوال الموحد في بنك الراجحي.

عنوان بريد إلكتروني للعميل.

منصة الراجحي مالية

تعتبر منصة الراجحي مالية من أهم المنصات الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يعتمد عليها المستثمرين الراغبين بالتعامل في سوق الأسهم السعودية وقد أتاح البنك الموقع الإلكتروني والتطبيق لسهولة فتح محفظة من الوقع الرسمي لبنك الراجحي في السعودية.

كيفية فتح محفظة أستثمارية في الراجحي 2022 م

بإمكان العميل فتح محفظة أستثمارية في الراجحي وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب آلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

النقر على مستخدم جديد.

أدخال بيانات العميل ( رقم الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين رقم الجوال ).

كتابة رمز التفعيل للعميل.

النقر على التالي.

كتابة أسم المستخدم.

كتابة كلمة السر والتأكيد عليها.

إدخال البريد الإلكتروني للعميل.

إدخال أسم المستفيد من فتح المحفظة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على التالي.

كتابة رمز التفعيل.

النقر على تأكيد.

نجاح عملية التسجيل وإرسال رسالة نصية على جوال المستخدم.

طريقة تفعيل المحفظة في بنك الراجحي

طريقة تفعيل المحفظة في بنك الراجحي عبر الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي المالية.

كتابة أسم المستخدم.

كتابة كلمة السر للعميل.

النقر على تسجيل الدخول.

كتابة رمز التفعيل للعميل.

النقر على تداول إلكتروني.

النقر على التالي.

كتابة البيانات الخاصة للعميل.

كتابة معلومات العميل عن جهة العمل والمنشأة.

ثم كتابة معلومات البنك ورقم الحساب.

كتابة المعلومات المالية للعميل.

ثم الحفظ والنقر على التالي.

كتابة معلومات العميل الخاصة بالاستثمار.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على تأكيد.

الذهاب آلى تداول إلكتروني لاختيار الغرض من فتح الحساب.

النقر على تداول.

ثم إظهار النموذج في صفحة جديدة للعميل.

النقر على موافق.

سوف يتم تفعيل المحفظة ونقل المستخدم آلى تداول الراجحي المالية.

أرباح محفظة الراجحي

بإمكان العميل معرفة تقرير الخسائر والأرباح من تداول الراجحي وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب آلى حساب تداول الراجحي.

النقر على الأوامر.

النقر على حالة الأمر.

الذهاب آلى المحفظة لمعرفة التقرير.

كتابة رمز السهم.

النقر على بحث.

ثم يظهر التقرير بالخسارة والربح.

رابط فتح محفظة الراجحي

يمكن للعميل معرفة سعر تداول سهم في بنك الراجحي المالية وفتح محفظة الأسهم في بنك الراجحي المجاني لاستفادة العميل من الخدمات المميزة المقدمة للعملاء من خلال بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية.

مميزات تداول الراجحي

يتميز التعاملين للمنتجات المصرفية للأسهم في تداول الراجحي ببعض المميزات مثل:

إعطاء المعلومات حول تحركات السوق.

سهولة الإطلاع والوصول للمحافظ الخاصة للعميل.

الوصول لمؤشرات السوق العالمية.

سهولة أستخدام تطبيق تداول الراجحي.

بساطة الوصول آلى الحساب الاستثماري للعميل.

تطبيق تداول الراجحي

يقدم بنك الراجحي أحدث وأهم الخدمات المالية للعميل وقد أعد البنك تطبيق الراجحي وهو تطبيق مجاني في تداول الأسهم في المملكة العربية السعودية ويتم تحميل التطبيق في تلك الخطوات التالية:

تحميل التطبيق لتداول الراجحي لأجهزة الإيفون التي تعمل بنظام ios

تحميل التطبيق لتداول لأجهزة الجوال التي تعمل بنظام الآندرويد.

أرقام خدمة العملاء لبنك الراجحي

بإمكان العميل لدى بنك الراجحي التواصل مع خدمة العملاء في بعض الخطوات التالية:

الرقم المجاني للعملاء الحاليين ( 8001248880 ).

رقم المجاني للعملاء الجدد ( 8001241222 ).

الرقم الموحد (920005856 ).

ونكون بذلك قد قمنا بشرح عملية سعر فتح محفظة الراجحي ومميزات تداول الراجحي وأرباح محفظة الراجحي وطريقة تفعيل المحفظة وطريقة فتح محفظة أستثمارية في بنك الراجحي والشروط اللازمة لفتح المحفظة في المملكة العربية السعودية. كما قمنا بتقديم طريقة الأرقام اللازمة للتواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي بسهولة, لمعرفة جميع العروض الجديدة التي يقوم المصرف بتقديمها بشكل مستمر لجميع العملاء سواء عروض الخاصة بالتداول والنصائح التي تتعلق به أو نصائح مرتبطة بالاستثمار. ويفضل استخدام تطبيق الراجحي عن متابعة أخبار البنك لسهولة الاستخدام وتوافر جميع الخدمات على التطبيق بشكل أفضل.