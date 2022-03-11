قانون العمل السعودي للمقيمين ونظام مكتب العمل للعاملين في القطاع الخاص

قانون العمل السعودي الذي تعمل به وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية وذلك لتنظيم حركة العمل للعاملين الوافدين والمواطنين من الشعب السعودي، حيث سنت وزارة الموارد الشربية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من القوانين والتعليمات الواجب تنفيذها بالقطاع الخاص، وذلك لحفظ حقوق أصحاب الأعمال والعاملين أو الموظفين بها، وذلك حتى تستقر بيئة العمل، وتحافظ على حقوق وواجبات كل منهما، حيث تعتبر السعودية من اكبر الدول العربية التي تجذب العمالة الوافدة، وكما اشرنا أن قانون العمل السعودي أوضح الكثير من الجزئيات الهامة التي يستهدفها كل مقيم ليكون علي علم بحقوقه وواجباته منها على سبيل المثال حق الموظف في إجازة بأجر لأداء فريضة الحج والعمرة والتي سبق وان ذكرنها بتفاصيل دقيقه في مقال سابق، كما يوجد العديد من الفئات التي يخاطبها هذا القانون بشكل مباشر، ومن أهمها:

القوانين المتعلقة برخصة مزاولة العمل.

القانون المتعلقة برخصة الإقامة.

القوانين المتعلقة بتكاليف الاستقدام.

عقود العمل.

تحديد ساعات العمل والإجازات المستحقة للعامل.

طرق إنهاء عقد العمل. مكاتب الاستقدام الأهلية.

مكاتب العمل.

هيئات تسوية الخلافات العمالي.

قانون العمل السعودي للعاملين الوافدين في القطاع الخاص

وقانون العمل السعودي الجديد للوافدين الذي تضعه الدولة لكي تحدد فيه الإطار الذي تدور فيه العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتم إيضاح نقاط هامة لابد أن يكون الموظف مثل الحالات التي يستحق فيها العامل خصم من الراتب وعدد ساعات العمل، وترعي السعودية المتمثلة في وزارة الموارد الشرية حقوق الوافدين إليها لأجل العمل، منذ لحظة تقدمهم للالتحاق بوظيفة ما، وحتى بعد نهاية فترة خدمتهم، واليكم بعض بنود نظام مكتب العمل للوافدين العاملين في القطاع الخاص في السعودية: