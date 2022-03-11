نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للمقيمين ونظام مكتب العمل للعاملين في القطاع الخاص في المقال التالي
قانون العمل السعودي الذي تعمل به وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية وذلك لتنظيم حركة العمل للعاملين الوافدين والمواطنين من الشعب السعودي، حيث سنت وزارة الموارد الشربية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من القوانين والتعليمات الواجب تنفيذها بالقطاع الخاص، وذلك لحفظ حقوق أصحاب الأعمال والعاملين أو الموظفين بها، وذلك حتى تستقر بيئة العمل، وتحافظ على حقوق وواجبات كل منهما، حيث تعتبر السعودية من اكبر الدول العربية التي تجذب العمالة الوافدة، وكما اشرنا أن قانون العمل السعودي أوضح الكثير من الجزئيات الهامة التي يستهدفها كل مقيم ليكون علي علم بحقوقه وواجباته منها على سبيل المثال حق الموظف في إجازة بأجر لأداء فريضة الحج والعمرة والتي سبق وان ذكرنها بتفاصيل دقيقه في مقال سابق، كما يوجد العديد من الفئات التي يخاطبها هذا القانون بشكل مباشر، ومن أهمها:
- القوانين المتعلقة برخصة مزاولة العمل.
- القانون المتعلقة برخصة الإقامة.
- القوانين المتعلقة بتكاليف الاستقدام.
- عقود العمل.
- تحديد ساعات العمل والإجازات المستحقة للعامل.
- طرق إنهاء عقد العمل. مكاتب الاستقدام الأهلية.
- مكاتب العمل.
- هيئات تسوية الخلافات العمالي.
قانون العمل السعودي للعاملين الوافدين في القطاع الخاص
وقانون العمل السعودي الجديد للوافدين الذي تضعه الدولة لكي تحدد فيه الإطار الذي تدور فيه العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتم إيضاح نقاط هامة لابد أن يكون الموظف مثل الحالات التي يستحق فيها العامل خصم من الراتب وعدد ساعات العمل، وترعي السعودية المتمثلة في وزارة الموارد الشرية حقوق الوافدين إليها لأجل العمل، منذ لحظة تقدمهم للالتحاق بوظيفة ما، وحتى بعد نهاية فترة خدمتهم، واليكم بعض بنود نظام مكتب العمل للوافدين العاملين في القطاع الخاص في السعودية:
- ضرورة دخول العامل إلى السعودية بطريقة مصرح بها.
- أن يكون الوافد للعمل من أصحاب الكفاءات المهنية، أو من فئات العمال العاديين الذين تحتاج إليهم البلاد.
- للعامل الحق في مزاولة عمله بمدة لا تقل عن 8 ساعات يومياً، و 48 ساعة أسبوعياً، مع تخفيضها بشهر رمضان إلى 6 ساعات يومياً و36 ساعة أسبوعياً.
- يستحق العامل إجازة سنوية تقدر ب 21 يوم تزيد إلى 30 إذا عمل لمدة خمس سنوات متواصلة.
- للعامل الحق في يوم واحد كإجازة عارضة لحضور ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه.
- أن يكون العامل تحت مسؤولية صاحب العمل.
- ألا يحتجز صاحب العمل راتب العامل الوافد أو جزء منه دون سند قضائي.
- يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بإجازته قبل المدة ب30 يوم.
- يكفل قانون العمل بالقطاع الخاص للعامل نصف راتب عن كل سنة عمل بها إذا أمضي في خدمته المدة من سنتين إلى خمس سنوات، وراتب كامل لمن أمضي خمس سنوات عن كل سنة كمكافأة نهاية خدمة.
- في حالة إصابات العامل فإن صاحب العمل ملزم بتحمل نفقات العلاج كاملة.
- ولصاحب العمل الحق وقت التقصير بالإنذار أو توقيع الغرامة، أو الحرمان من العلاوة وتأجيلها، وكذا فإن له الحق في تأخير الترقية، وفي الإيقاف مع الحرمان من الأجر، أو الفصل من العمل.
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