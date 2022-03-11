نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجوزات تصاريح عمرة رمضان 2022 متاحة طبق تصريحات وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصاريح عمرة رمضان 2022 متاحه لراغبي أداء مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم 1443 وفق ما أعلنته اليوم الجمعة وزارة الحج والعمرة على لسان المتحدث الرسمي لوزارة ولمن قام بالحجز في السابق وأراد تغيير موعد الاعتمار كل ما عليه الدخول إلى التطبيق الإلكتروني والقيام بتغيير الموعد، وإضافة إلى أن حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة وفستكون تصاريح الحج 1443 لهذا العام بمشيئة الله أكثر عددًا من الأعوام السابقة مع الحفاظ على كافة التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والعمل على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والقائمين على أراضي المملكة والقادمين إلى المملكة.

فتح حجوزات تصاريح عمرة رمضان 2022

كذلك أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في ظل رفع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وبناء على آخر بحث للتقارير الصادرة عن وزارة الصحة السعودية عن مستجدات الوضع الوبائي بالمملكة والتمكن من السيطرة على فيروس كورونا بعد العمل ببرنامج اللقاحات الوطني وبالتنسيق بين الجهات المختصة بفضل القيادة الرشيدة القائمة على شؤون المملكة، والإلتزام بالتحصين وارتفاع نسبة المناعة بالمجتمع ضد الفيروس عن رفع الطاقة الاستعابية لأعداد معتمرين شهر رمضان 1443 وفق ضوابط وشروح إصدار تصاريح العمرة.

فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة: حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة والحج هذا العام سيكون أكثر عددًا#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/PCIWnl9TtZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة: حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة والحج هذا العام سيكون أكثر عددًا#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/PCIWnl9TtZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2022

ضوابط أداء العمرة رمضان 2022

إضافة لما سبق ذكره فقد حددت وزارة الحج والعمرة مدة زمنية 12 ساعة يوميًا خلال فترة الليل والنهار للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين لتحديد ساعتين مناسبين للمعتمر يحددها أثناء التسجيل لإكمال مناسك العمرة، وقد لوحظ أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان 2022 هي الأكثر ازدحامًا في الحجوزات عن باقي الأيام الأخرى، وعن خطوات التقديم عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني لأداء مناسك العمرة هي كالتالي:

أولًا الدخول على تطبيق توكلنا الإلكتروني.

الإلكتروني. النقر على أيقونة بوابة المناسك.

اختيار خانة التصريح الذي ترغب به فقم بالنقر على أيقونة العمرة.

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كما يجب اختيار التاريخ والوقت المناسب للمستخدم.

يلي ذلك قم باختيار مكان التجمع من النقط المتاحة على التطبيق.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة موافق على كافة تعليمات دخول الحرم.‏

وزارة الحج والعمرة إصدار تصاريح العمرة للأطفال من عمر 5 سنوات

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق تحديدًا 25 فبراير 2022 الماضي عن السماح للأطفال من عمر 7 أعوام فيما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع شرط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، لكن مع مرور الوقت ووفق حصول أطفال بعمر 5 أعوام على لقاح كورونا، فقد استحدثت وزارة الحج هذا الأمر وقامت بتعديل عمر الأطفال لسن 5 سنوات، ونذكر مرة أخرى شروط إصدار تصاريح العمرة للأطفال 2022 كالتالي:

أولًا ألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات. كذلك ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا السعودية. في الختام القيام بحجز موعد العمرة عن طريق تطبيق اعتمرنا.

شروط تصاريح العمرة في رمضان 1443

كذلك أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها باترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج اتصريح من خلال تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا. كذلك شرط أن تكون بيانات المستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر. في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء فريضة العمرة 1443 بالخطوات

بإمكان راغبي طلب تصاريح أداء العمرة، اتباع الخطوات التالية بالترتيب: