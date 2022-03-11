نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سفير خادم الحرمين الشريفين شروط التسجيل في منصة سفير مسار التميز في المقال التالي
منصة سفير مسار التميز شروط التقديم وكيفية التقديم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بالفرصه الابتعاث، لذلك هم يتساءلون عن شروط التقديم لمسار التميز وعن كيفية التقديم من خلال منصة سفير الإلكترونية، حيث أن خادم الحرمين الشريفين أعلن عن أتاحت مجموعة من طلاب السعوديه بأن يدرسوا في الخارج و يلتحقوا بأفضل الجامعات في العالم لكي يتعلموا العديد من الدراسات التي ترفع من مستواهم و ترتقي بمستوى التعليم في المملكه العربيه السعوديه حيث أن الحكومة سوف تتكفل بكامل المصروفات لهذه المنح الدراسيه و الملتحقين بها لكي يحصلوا على الاستفادة الكاملة،وسوف نعرض خلال هذا المقال شروط التقديم على مسار الابتعاث وكيفية التقديم بالتفصيل
برنامج الابتعاث خادم الحرمين الشريفين
تحرص الوزارة في المملكة العربية السعودية على توفير سبل الراحة للطلاب لكي يحصل على المعلومة، وتزويدهم بالدراسات اللازمة والمعلومات من أجل تخريج دفعة متميزة
فقد أطلق خادم الحرمين الشريفين الابتعاث الخارج، حيث انه يتم تحت رعاية من وزارة التعليم السعودية، ويهدف للنهوض ا بالبلاد وتحقيق الرؤية المستقبلية لعام 2030، حيث يكتسب الطلاب العديد من الخبرات والمهارات التعليمية من خلال دراستهم في الجامعات العالمية كما تعطيهم الثقة بذاتها و تجعلهم قادرين على مواجهة المسؤولية في المستقبل.
شروط التسجيل في منصة سفير مسار التميز
أعلنت وزارة التعليم في المملكه العربيه السعوديه عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الطالب، لكي يحصل على فرصته فيه الابتعاث بالجامعات العالمية التي يوفرها خادم الحرمين الشريفين لهم ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون الطالب على خلق وحسن سيرة.
- لا يشترط تخصص بعينه، وفي المؤسسات التعليمية لكي يتم الطالب قبوله في مسار التميز، حيث يتم قبول شهادة بكالوريوس أو دكتوراه أو ماجستير.
- يجب أن تكون الفئة التي يقدم فيها الطالب من ضمن فريق البرنامج أكاديمي، وليس من الفئة التنفيذية.
- يجب أن يقيم مع الطالب بالدولة الأم التي تكون بها المؤسسة التعليمية.
- يجب أن ينتظم الطلاب في الدراسة.
- يجب أن يقدم شهادات معادله ومطابقة للشهادات السعوديه إذا كان الطالب يدرس في الخارج.
- يجب أن يقوم يسجّل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بشكل صحيح و دقيق.
- يجب أن أوافق على جميع الشروط والأحكام التي تعرضها وزارة التعليم.
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