نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحديث بيانات جواز السفر الخاص بالمقيمين بالمملكة العربية السعودية, توفر مصلحة الجوازات السعودية خدمة إلكترونية لجميع المقيمين الأجانب داخل المملكة العربية السعودية وهو أن يقوم بتجديد جواز السفر الخاص بهم, حيث يتم إحضار نموذج تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية ويتم كتابته في المقام الأول حتي يتم استكمال عملية تحديث بيانات جواز السفر.

خطوات تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية

يتم تجديد بيانات السفر عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية, والتي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تخدم الكثير من الأشخاص في الكثير من المجالات والخدمات الحكومية والتي يمكن الدخول علي الموقع للاستفادة من هذه الخدمات, ويمكن تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية كالآتي.

التوجه إلي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمات الأفراد.

تسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

سوف يرسل لك الموقع كود للتحقق علي جوالك يتم كتابته علي الموقع لإكمال عملية تسجيل الدخول.

الضغط علي خيار خدماتي, ومن الاختيار السابق يتم الضغط علي أيقونة الجوازات.

الضغط علي خيار تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

ومن الخيار السابق يتم الضغط علي أبدا الخدمة.

يتم الضغط علي نوع الشخص الذي تريد تحديث بياناته في جواز السفر, إذا كان من التابعين أو المكفولين.

القيام بتحديث البيانات المارد تحديثها علي الموقع, ثم الضغط علي التالي.

كتابة المعلومات المراد ملئها في الخانات الفارغة الموجودة في الصفحة.

الضغط علي تحديث بيانات جواز السفر.

الموافقة على الشروط والأحكام, ثم الضغط علي إرسال.

المعلومات التي تطلب كتابتها في نموذج تحديث معلومات جواز السفر

يعتبر نموذج تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين من أهم النماذج التي لابد أن يتم كتابتها بطريقة دقيقة وصحيحة لتجنب تحديث بيانات أو معلومات جواز السفر بطريقة خاطئة, حيث أن البيانات والمعلومات التي تطلب تحديثها في نموذج تحديث بيانات جواز السفر هي.