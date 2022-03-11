استعلام مباشر عن المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي

يبحث أغلب مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة، بعد التعديلات الأخيرة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على نظام الضمان الاجتماعي القديم، وخاصة بعد توقف صرفها خلال الفترة الماضية، ويستفيد من هذا البرنامج ملايين المواطنين بالمملكة، حيث كان الهدف من إنشائه هو رفع مستوى المواطن المعيشي لكي يستطيع تلبية احتياجاته الضرورية، ويتم اختيار المستفيدين بكل موضوعية وحيادية وشفافية، حتى تصل هذه المساعدات للمستحقين الحقيقيين، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على شروط المساعدة المقطوعة، ورابط الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المستحق متواجد داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم. مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي لهم الأولوية في الحصول على المساعدات المقطوعة، كما يستفيد منها أصحاب الدخل المنخفض. تكون الأولوية في الحصول على هذه الإعانات المقطوعة حسب أسبقية التقديم عليها. تصرف المقطوعة السعودية مرة كل عام للمواطنين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والدخل المنخفض. تصرف مرة واحدة كل عامين إذا كان المستحق لديه دخل أخر غير المعاش الضماني، أو يحصل على إعانات أخرى من مؤسسات اجتماعية.

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

الدخول رابط المساعدة المقطوعة الذي يوجد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

الذي يوجد على موقع . تسجيل رقم السجل المدني السعودي.

إدخال رمز التحقق البشري الذي يظهر على شاشة الحاسب الآلي.

الضغط على أيقونة عرض لعرض جميع البيانات الخاصة بالمقطوعة.

أوراق التقديم على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الأوراق التي حددتها وكالة الضمان الاجتماعي للحصول على المقطوعة وهى كما يأتي:-