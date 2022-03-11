كم مبلغ إعانة مربي المواشي الأغنام وشروط الدعم الذي قامت بتقديمه وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة العربية السعودية وهذا السؤال يتردد بين الكثير من مربي المواشي الذين يريدون الاستفادة منه، ويتمثل هذا المبلغ في دعم مالي يخص صغار مربي المواشي لتخفيف العبء عليهم في مشاريعهم الصغيرة دعمهم حتى يتم تكبيرها وقد تم تقديم هذا الدعم من خلال رؤية المملكة العربية السعودية لعام (2030)، ومن خلال مقالنا هذا سنقوم بتقديم كل ما يخص قيمة المبلغ المالي المحدد لدعم مربي المواشي الأغنام والشروط الخاصة بمن يرغب في الحصل عليه.

كم مبلغ إعانة مربي المواشي الأغنام

لم يتم تحديد مبلغ مالي محدد لدعم مربي المواشي الأغنام الذي تم تخصيصه لذلك لأنه يختلف من حالة لأخرى وذلك من خلال تحديد نوع الماشية والطعام الخاص بها من أنواع الأعلاف وخلاف ذلك يتم تحديد المبلغ المالي لكل فرد حسب قيمة الدخل الشهري الخاص به مع العلم بأن هذا المبلغ لا يتعدى الستة (6000) ريال سعودي لا غير وقد تم تحديد المبلغ المالي المخصص للفرد الواحد أربعة آلاف(4000) ريال سعودي، ويمكن لأي شخص يريد الاطلاع لمعرفة المبلغ المحدد لحالته من خلال الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الزراعة السعودية.

طريقة التسجيل في دعم مربي المواشي

يوجد بعض الخطوات اللازمة لعملية التسجيل الإلكتروني للحصول على إعانة مربي المواشي الأغنام المقدم من وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية على كل من يريد التسجيل للحصول عليه القيام بإتباع هذه الخطوات حتى يتمكن من التسجيل، ومن الخطوات التي تم وضعها لعملية التسجيل ما يلي:

القيام بالدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة المياه والزراعة السعودية.

إحضار شهادة صحية خاصة بصاحب الطلب.

اختيار أيقونة إعانة مربي المواشي والنقر عليها.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة به.

سيظهر للشخص على الشاشة بعض الخانات الخالية عليه القيام بملئها بالبيانات المطلوبة.

يتم رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

القيام باختيار أيقونة تسجيل الطلب والنقر عليها.

يتم من الجهة المنوطة بذلك بالتأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة.

في حالة كانت الأوراق والشروط المطلوبة صحيحة يتم قَبُول الطلب المقدم.

الشروط الحصول على دعم مربي المواشي

لكل من يريد التسجيل في برنامج دعم مربي المواشي الأغنام أن تكون متوفرة فيه كافة الشروط المطلوبة التي تم وضعها من المسؤولين عن برنامج الدعم المالي في المملكة، حتي تضمن أن يذهب الدعم لمن له الحق في ذلك ويحتاج إليه، ومن هذه الشروط المطلوبة ما يلي: