نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان النتائج برقم الهوية 1443 منصة نور التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان النتائج برقم الهوية لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية أصبح من الخدمات الرقمية التي يتم توفيرها من خلال الإنترنت، وذلك عن طريق مجموعة من المواقع الإلكترونية وعلى رأسها نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1443 كما يمكن التعرف على النتائج من خلال منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية والتي ظهرت بعد ظهور موقع نور برقم الهوية 1443 ويبحث الطلاب خلال الفترة الراهنة عن رابط إعلان النتائج برقم الهوية بدون رقم سري بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسوف نقدم رابط نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني.

إعلان النتائج برقم الهوية نظام نور

الطريقة الأولى للتعرف على نتائج الطلاب في المملكة هي الدخول إلى نظام نور التعليمية ويمكن استخدام الطريقة التالية في الاستعلام:

انتقال إلى رابط موقع منصة نور التعليمية.

على الطلاب كتابة كافة بيانات تسجيل الدخول.

بمجرد الانتهاء والتأكد من صحتها يتم زيارة رابط التقارير.

الدخول إلى الإشعارات من أجل الاستعلام عن النتائج.

منصة مدرستي نتائج الطلاب

كما يمكن زيارة موقع منصة مدرستي التعليمي وهي منصة يتم فيها الاستعلام عن النتائج بدلًا من رابط موقع نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية ويتم تسجيل الدخول بحساب الطالب في المنصة من أجل سهولة الاستعلام، أي أنه ينبغي تفعيل حساب سابق للدخول.

إعلان النتائج برقم الهوية بدون رقم سري

وقد حددت وزارة التعليم آلية الدخول إلى نظام نور التعليمي وهو من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، ولكن عند فقدان كلمة المرور وعدم التمكن من كتابتها بطريقة صحيحة يحق للطلاب استرجاعها من خلال عنوان البريد الإلكتروني كما يلي:

دخول نظام نور في أول خطوة.

النقر على خيار نسيت كلمة السر.

كتابة عنوان بريد إلكتروني وتعبئة كافة الحقول.

ستحصل على رابط تعيين كلمة جديدة إلكترونيًا أيضًا.

ستقوم بكتابة كافة المعلومات المهمة المُحددة من خلال الموقع.

وبعد الانتهاء يتم الدخول من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 بدلًا من أن يبذل الطالب جهد ويقوم بزيارة المدرسة أثناء الحصول على إجازته التي تقدمها وزارة التعليم بين الفصول الدراسية.