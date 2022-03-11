تمويل سداد المديونية يصل مليون ونصف ريال من البنك السعودي للاستثمار

يتعذر على أغلب المواطنين السعوديين سداد الديون المتراكمة للبنوك أو الشركات الأخرى، ويبحث البعض منهم عن تمويلات من بنوك أخرى لسداد المديونية ولكن بأقساط شهرية بسيطة، وهناك منتج سداد المديونية متوفرة من خلال البنك السعودي للاستثمار، وهو من أفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والذي يعطيك مبلغ تمويلي يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال، وله مزايا كثيرة ورائعة حتى تستطيع أن تقم بسداد جميع المديونية بأقل راتب وبإجراءات ميسرة، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل سداد المديونية

يمكنك أن تقم بسداد المديونية من خلال البنك السعودي للاستثمار، شروط فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار، والذي له مزايا جيدة ومنها أنك ستحصل على نقاط وااو، بفترة سداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرا، وخصم 50% على الرسوم الإدارية تسهيلا على المواطنين أن يحصلوا على التمويل، كما أنه متاح لك أن تحصل على تمويل إضافي في حالة أنك قد حصلت على زيادة في الراتب، ولكن يجب أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال، طريقة فتح حساب جاري، وسوف تحصل على بطاقة سفر مجانية وبدون رسوم، وبطاقة ائتمانية مدى مجانية، وأيضاً سوف تحصل على التمويل مرة أخرى بعد سداد النسبة المعلن عنها وهي 20% من قيمة التمويل الأول.

متطلبات الحصول على تمويل سداد المديونية

بعض المتطلبات التي يجب توافرها لكي تحصل على التمويل بإجراءات بسيطة وموافقة سريعة، وهي أن يكون العمر من 21 عاما وحتى 65 عاما، ومتاح للسعوديين فقط، وأن يكون الراتب الشهري للموظف بالقطاع الحكومي لا يقل عن 6000 ريال للإجمالي والأساسي 5000 ريال، أما الموظف بالقطاع الخاص فلا يقل الراتب عن 5000 للأساسي والإجمالي 8000 ريال، وأن تكون الخدمة بجهة العمل للموظف الحكومي لا تقل عن شهر قبل طلب التمويل لمنتج سداد المديونية، ولا تقل عن ثلاثة أشهر للموظف بالقطاع الخاص، ويتم تقديم صورة من الهوية الشخصية مع الإطلاع على الأصل، وخطاب تعريف بالراتب وتاريخه وخطاب تحويل الراتب، وخطاب سداد المديونية من بنك أخر، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وسوف تحصل على المنتج في نفس اليوم إذا اكتملت كافة المتطلبات والأوراق اللازمة لذلك، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء للبنك السعودي للاستثمار 8001248000 من الأحد إلى الخميس.