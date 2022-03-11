نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث و خطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث دومًا ما يسعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهدّ السعودي إلى خلق البرامج المُهمة والمفيدّة مثل برنامج خادم الحرمين للابتعاث، والذي يساهم على رفع مُستوى كفاءة رأس المال البشري في كل من القطاعات الخاصة والحكومية، ويأتي هذا البرنامج في إطار العمل على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولاقى البرنامج اهتماما كبيرا على المُستوى المحلي في الدولة، هو برنامج يتمثل في ابتعاث الطلبة والطالبات لأفضل المؤسسات والمراكز التعليمية المُختلفة على مُستوى العالم وفقًا إلى التصنيفات العالمية في مجموعة من المجالات والتخصصات المُتنوعة، وتمّ إصدار هذا البرنامج بقرار صادّر من ولي العهدّ السعوديّ، ومن خلال البرنامج يهدّف إلى العمل على تنمية القدرات في البحث والتطوير والابتكار، كما يمكن التعرف علي شروط أهلية سند محمد بن سليمان لزواج الأيتام و طريقة التسجيل في سند الزواج.

مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

لا بدّ من الإشارة لأن برنامج الابتعاث يضمّ حوالي أربعة مسارات مهمة جدًا، جاءت بالشكل التالي:

مسار الرواد

ووفقًا لهذا المسار يتمّ العمل على ابتعاث الطلبة والطالبات، لحوالي أفضل ثلاثين مؤسسة تعليمية احترافية حول العالم، ويتمّ اختيار المُؤسسات، وذلك بالرجوع إلى تصنيفات الجامعات المعتمدة، مما يترتب على الطالب التفوق، والمنافسة في كافة المجالات المتنوعة.

مسار البحث والتطوير

ثم من خلال هذا المسار، يتمّ إنتاج علماء المستقبل من خلال التركيز على عمليات البحث والتطوير، وذلك عن طريق إرسال طلاب الدراسات العليا، إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم.

مسار البحث والتطوير

ثم يهتمّ هذه المسّار في العمل، على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من الكفاءات البشرية، كون أن السوق يتطلب كفاءات في تخصصات معينة، ثم أن هذا المسار يساعد على توفيرها، ويتمز المسار باستحداثه بشكل دوري،وذلك وفقًا لمُتطلبات السوق، ويتمّ ابتعاث الطلبة إلى ما يقارب 200 جامعة، مميزة لدعم سوق العمل بالكفاءات المحددة.

مسار واعد

وهو المسار الرابع والأخير، فيما يخص المنح الدراسية في الخارج، ثم يعود الهدف منه إلى دراسة وتدريب الطلبة، في القطاعات والمجالات الواعدة وفقًا لما تحتاجه الدولة، أي أن تدريب الطلبة يكون الواعدة، بناء على المطالب الوطنية من المشاريع الضخمة والمميزة بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية والأولوية الكبيرة مثل كل من الصناعة والسياحة.

خطوات التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة سفير. ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب المٌتقدّم على المِنحة في منصة سفير. النقر على خيار دخول المستفيدين. ثم في حالة لم يكن لدّى المُتقدّم حسابًا على منصة سفير سوف يتطلب منه إنشاء حساب جديد. إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، مثل كل من: الهوية الوطنية، والرقم المرئي. ثم استكمال تعبئة جميع المعلومات البيانات في الخانات المُخصصة لها. انتظر قليلاً إلى أن يصل لرقم الهاتف المُدّخل رمز التحقق على رقم الجوال من أجل تفعيل الحساب. ثم النقر على حفظ. النقر على تسجيل الدخول. ثم بعدّ إتمام كافة الخطوات السابقة بالشكل الصحيح. ثم يصبح بإمكان المُتقدّم التسجيل في منحة الابتعاث إلى الخارج عن طريق منصة سفير.

الفائدة العائدة من برنامج الابتعاث

على جميع الطلبة الذين تمكنوا من الالتحاق في برنامج الابتعاث الذي أعلن عنه ولي العهدّ السعوديّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبعد الانتهاء من فترة البرنامج سوفّ يكون لهمّ العديد من الفوائد التي تنظرهم في المملكة، ومن أبرزها: