نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب إعفاء من تسديد القروض والإعفاء من الأقساط المتبيقية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلب إعفاء قروض بنك التسليف والإعفاء من الأقساط المتبقية من الأشياء الهامة التي تهم المواطنين السعوديين والتي يبحث عنها كثير من المستفيدين من بنك التسليف والادخار، حيث كثير ما المستفيدين من عملاء البنك ويعتبر محور اهتمامهم كيفية تقديم طلب إعفاء من القروض التي حصلوا عليها من البنك ولكن تأتي هذه الخطوة بعد عدة شروط وأحكام أهمها أن يكون المقترض الحاصل علي القرض الذي يطلب الإعفاء من تسديده أن يكون من أصحاب المشاريع الربحية التي تفيد وتعزز المملكة العربية السعودية، ويأتي خطوة الإعفاء من القروض بناءً علي الجهود التي قامت بها وزارة المالية ووزارة العمل السعودية، فقد نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري رابط تقديم طلب إعفاء من تسديد القروض، ويمكن من هذا الرابط الاستعلام عن خدمات أخرى كالاستعلام عن الأقساط المتبقية برقم الهوية الوطنية، وغيرها من الخدمات الأخري.

هناك عدة شروط وأحكام لابد من توافرها لكي يتم الإعفاء من تسديد باقي القروض، كما أن هناك أيضاً أوراق ومستندات يجب إرفاقها، كما أن هذه الخدمة متاحة لمستحقي والمستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي والمتوفيين أيضاً، وتقدم تلك الخدمة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الديوان الملكي السعودي.

بنود الإعفاء من بنك التسليف

رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمقترض.

رقم العقد الذي تم ما بين العميل الحاصل علي القرض وبنك التسليف.

تاريخ الحفيظة/ رقم الحفيظة/ مصدر الحفيظة.

كتابة اسم المقترض مع تحديد جنسه (ذكر/ أنثي).

كتابة اسم المقترض كاملاً/ رقم الهاتف الخاص به/ مكان السكن/ التوقيع علي الطلب.

لابد من كتابة أسماء الشركاء في القرض إن وجدوا.

الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب إعفاء قرض بنك التسليف

تأتي خطوة الإعفاء من بنك التسليف بعد النجاح في عمل مشاريع تأتي بالربح للمملكة العربية السعودية، وقد يتطلب لاستكمال طلب الإعفاء بعض الأوراق والمستندات الهامة، وتلك الأوراق هي:

صورة البطاقة الهوية الشخصية للمقترض. بيان يوضح فيه المقترض الظروف المالية بالتفصيل الدقيق. الكارت العائلي. تقرير طبي لمستفيدي الضمان والمقترض المتقدم بالطلب. توقيع المتقدم على طلب الإعفاء من بنك التسليف.

رابط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف 1442 هـ

يمكنك التقديم علي طلب إعفاء بنك التسليف من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار إذا كان لديك حساب، في حالة عدم وجود حساب لك فقم بتسجيل حساب جديد. نوع القرض الحاصل عليه/ رقم الهوية الوطنية/ اسم المقترض رباعي. رقم الحفيظة/ مصدر الحفيظة/ تاريخ الحفيظة. رقم العقد الشركاء في القرض مكان القرض اسم المتقدم بالطلب رقم الهوية الوطنية للمتقدم بالطلب. رقم الهاتف الجوال.

طلب إعفاء بنك التسليف من الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي يتيح للمواطن إرسال شكوته أو طلب أمر خاص به يقضي احتياجاته، حيث يمكن التقدم الي الديوان الملكي وطلب إسقاط قروض بنك التسليف أي طلب إعفاء التسليف والادخار، حيث يمكن كتابة صيغة ملكية وإرسالها الي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث قدمنا لكم أفضل صيغة ملكية يمكن إرسالها.