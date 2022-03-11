بوابة تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدات مالية وعلاجية وسداد الديون والقروض

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد نتحدث عن أهم خطواته وطرقه السلسة السريعة والتي من خلالها يكون من السهل على مختلف الأشخاص من الذين يكونون في احتياج للمال، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نوضح أهم الطرق التي من خلالها من الممكن إرسال طلب إلكتروني لتلقي المساعدة المالية وفي أقرب وقت ممكن، ولكن هناك بعض الفئات فقط هي التي تكون مستحقة لهذا الدعم المالي وقد حرصت المؤسسة الخيرية التي تتبع الأمير عبد العزيز على أن تقوم بالتحديد لتلك الفئات مع تحديد طريقة إلكترونية بسيطة تتم عبر منصتها للحصول على هذا الدعم.

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

لكي يتم الإرسال السريع للطلب المخصص للمساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد، من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بعدة خطوات بسيطة، تتم بعد الدخول للمنصة الرسمية الخاصة بالمؤسسة، والتي قد حددت بعض الخطوات التي تيسر على كل شخص راغب في تلقي المساعدة أن يقدم طلبه بكل سهولة للاستفادة من تلك المنح المالية.

أهم خطوات الإرسال للطلب إلكترونيا

طلب المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد من الممكن أن يتم تقديمه وإرساله للجهة المختصة من خلال الاستعانة بتلك الخطوات القادمة:

لا بد في البداية من الدخول للمنصة الخاصة بالمؤسسة للأمير عبد العزيز بن فهد والمدشنة بالشبكة العنكبوتية.

الدخول لقسم الخدمة الإلكترونية.

يقوم المواطن بملأ الفورم الإلكتروني الموضح.

بعد ملأ الفورم وذكر أسباب طلب الدعم ومراجعة البيانات، وإرفاق أي مستند رسمي يوضح الحالة المالية للشخص يضغط المواطن على مربع الإرسال.

الفئات التي تستحق سبل الدعم