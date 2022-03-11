نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء من شركة الكهرباء السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء، تحرص المملكة العربية السعودية بجميع جهاتها المختلفة إلى التسهيل على العملاء في توفير خدماتها المختلفة، ومن تلك الجهات هي شركة الكهرباء السعودية التي ترغب في تيسير خدماتها على الجميع بالمملكة من أجل توفير خدمة الكهرباء بصورة عادلة لكافة المتواجدين في المملكة لهذا السبب أطلقت شركة الكهرباء خدمة تيسير الكهرباء بالسعودية وإليكم المزيد من التفاصيل حول تلك الخدمة.

تيسير الكهرباء لسداد المديونيات بالسعودية

من البرامج الهامة المعلن عنها من قبل شركة الكهرباء السعودية بهدف سداد فواتير الكهرباء المستحقة من المواطنين والذين يواجهون صعوبة في سدادها حيث يقصد بتلك الفواتير التي تبدأ من مبلغ 300 حتى 3000 ريال سعودي، حيث يعمل البرنامج حسب خطوات وآلية محددة لسداد تلك التراكمات المالية بالنظام الشهري حسب الميزانية المناسبة مع فاتورة كهرباء الفرد من خلال تقسيط فاتورة الكهرباء بمبلغ شهري يتناسب مع العميل.

طريقة الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء من شركة الكهرباء السعودية

ولأن الكثير من الأشخاص في السعودية عندما أُعلن عن برنامج تيسير الكهرباء في عام 2018 بدأوا في التساؤل عن طريقة الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء، أوضحت الشركة أن الاشتراك في الخدمة لا يحتاج إلى التزامًا أو خطوات أو شروط معينة.

إذ أنه يتم الاشتراك بها بصورة تلقائية مع وصول قيمة فاتورة الكهرباء السعودية إلى 300 ريال حتى 3000 ريال لجميع ساكني القطاعات السكنية في السعودية، ويقوم العميل بمتابعة قيمة الأقساط الشهرية لسداد فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الشركة السعودية للكهرباء المتواجد على المتجر، ومن ثم يسهل على العميل أن يتابع تيسير السداد في أي وقت وكيفما يشاء، ولتأكيد الاشتراك يتم اتباع رابط شركة الكهرباء السعودية وإنشاء حساب في الموقع لتأكيد الاشتراك.

طريقة إلغاء الاشتراك في تيسير الكهرباء

وقد يكون البعض قادرًا على سداد فاتورة الكهرباء الشهرية المقدمة من الشركة لهذا لا يحتاجون إلى الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء ويحتاجون إلى إلغاء الاشتراك بها، ولمن يرغب في ذلك يتبع رابط الشركة لفتح البرنامج والنقر على عدم الاشتراك أو الاتصال على رقم الشركة 920001100.