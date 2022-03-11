كم مدة حجر كورونا في السعودية 1443 ولينك الاستعلام عن نتائج فحص كورونا

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عمر شويل - جدة

كم مدة حجر كورونا في السعودية 1443كشفت عنها وزارة الصحة السعودية وأتاحت الاستعلام عن نتائج فحص كورونا عبر تطبيقي صحتي وتطمن من أجل السيطرة على وباء كورونا والحد من الإصابات في البلاد. خاصة مع الاستراتيجة الجديدة التى تم وضعها على الحجر المؤسسي في السعودية 1443 ليتم استضافة القادمين من خارج المملكة العربية السعودية من خلال المنافذ الجوية بالأماكن المحددة من قبل وزارة الصحة السعودية على أن يتم التعامل مع المصابين والمشتبه بإصاباتهم.

كم مدة حجر كورونا في السعودية 1443

حددت وزارة الصحة السعودية مدة حجر كورونا في السعودية 1443من جديد. على أن تتراوح من 5 إلى 7 أيام كاملة. أو عندما تنتهى كل الأعراض على الشخص المصاب ولابد من التعامل طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة السعودية للحد من زيادة عدد الإصابات وانتشار الوباء بين المواطنين والمقمين في المملكة العربية السعودية.

الحجر المؤسسي في السعودية 1443

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. موافقة الجهات الصحية السعودية. على أن تكون الحجر المؤسسي في السعودية 1443 حوالى 5 أيام. لغير المحصنين أو الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا قبل دخول المملكة. مع إجراء فحص كورونا في أي معمل صحي معتمد من قبل وزارة الصحة السعودية لضمان التأكد من صحة القادمين للبلاد.

الاستعلام عن نتائج فحص كورونا عبر تطبيق تطمن

وفرت وزارة الصحة السعودية. الاستعلام عن نتائج فحص كورونا عبر تطبيق تطمن وأيضًا تطبيق صحتي من أجل تقديمها للجهات المسئولة عن إنهاء الحجر الصحي في حالة كانت النتيجة سلبية. ولذلك لابد من الاستعلام عن نتائج فحص كورونا عبر تطبيق تطمن من خلال الخطوات الآتية:

حمل تطبيق تطمن فحص كورونا عبر سوق آبل ستور للأيفون.

تطبيق تطمن فحص كورونا عبر متجر قوقل بلي للأندرويد.

تسجيل الدخول على تطبيق تطمن برقم الهوية.

انقر على نتائج فحص كورونا.

أكتب البيانات المطلوبة

بعد ذلك ستصلك رسالة نصية للجوال توضح نتيجة الفحص.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بكم مدة حجر كورونا في السعودية 1443 ولينك الاستعلام عن النتائج المتعلقة بفحص كورونا في 6 خطوات ذكرناها سابقا.