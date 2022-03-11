نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم 20,000 ريال بموافقة فورية بالتقسيط بدون كفيل وبلا رسوم في المقال التالي
للسعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية يمكن الآن الحصول على تمويل نقدي ميسر من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ويبدأ مبلغ التمويل من ألفين ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي بشروط وضوابط ميسرة للجميع ومنها يجب توفير دخل ثابت شهري قد يبدأ من 5000 ريال سعودي كما يجب توفير المستندات والأوراق المطلوبة ومنها أثبات الهوية الوطنية إذا كان العميل المتقدم سعودي الجنسية وإحضار صورة الإقامة للمقيم في المملكة مع تعريف بالراتب الشهري لذلك نقدم بالتقديم الإلكتروني للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل غارم أو بدون ضامن وبلا الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية بالتقسيط الشهري لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات متتالية على الأكثر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
أهم الشروط الواجبة للحصول على تمويل شركة اليسر بالمملكة
تمويل شركة اليسر في السعودية تقدم العديد من المزايا التمويلية الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي السعودية ومنها الحصول على التمويل بموافقة فورية بدون كفيل غارم سعودي الجنسية ولكن بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للتمويل الأصغر كالتالي بالتفصيل اليوم:
- يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- كذلك يجب أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر.
- إيضًا يحتاج التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل.
- التمويل متاح للقطاع العسكري حتى سن التقاعد بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- يصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال للسعودي بدون موافقة الكفيل بخلاف 10 ألف ريال للمقيم بدون ضامن أو كفيل.
كافة مزايا التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل
- التمويل الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع السعوديين والمقيمين في المملكة.
- أفضل تمويل ميسر إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية داخل السعودية.
- كذلك التمويل بدون رسوم إدارية لجميع العملاء بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- التمويل أيضًا بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر عبر شركة اليسر للتمويل بالمملكة.
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