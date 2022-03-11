نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شراء الذهب من مصرف الراجحي الخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شراء الذهب من الراجحي، من أكثر ما يرغب به جميع الأشخاص باختلاف طبقاتهم هي استثمار المال وتتعدد طرق استثمار المال ما بين الأوعية الادخارية وما بين سبائك الذهب، وقد أعلن مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية أنه يقوم بتوفير سبائك الذهب للعملاء الراغبين باستثمار المال بطريقة مضمونة وآمنة وتُدر الربح، وقد أوضح مصرف الراجحي شروط وطريقة شراء الذهب من الراجحي للعملاء الراغبين في الاستثمار وهذا ما سنتحدث عنه في السطور الآتية.

تفاصيل شراء الذهب من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي أجود أنواع سبائك الذهب للعملاء عيار 24 بجميع أنواعه حتى يحصل العميل على خدمة ذات جودة عالية، كما أنه يقدمها بمزايا مختلفة منها التوصيل بدون رسوم للنقل وكذلك السماح للعميل بالاحتفاظ بسبائك الذهب داخل صناديق بمصرف الراجحي وفق شروط وأحكام الراجحي بجميع الفروع الموجودة بالسعودية.

مع العلم أن سعر منتج الذهب في الراجحي يرتبط بصورة وثيقة مع سعر الذهب العالمي لجميع العملاء، لهذا يتم وضع عدة شروط للعملاء الراغبين في شراء الذهب من مصرف الراجحي أهمها الفئة العمرية للعميل وقيمة السبائك التي يرغب في الحصول عليها.

طرق شراء الذهب من الراجحي

هناك ثلاثة طرق يوفرها مصرف الراجحي للعملاء عند الرغبة في الحصول على الذهب من مصرف الراجحي هم:

التوجه لأقرب فرع من فروع الراجحي للتقديم على العملية. مدراء العلاقات العامة مع عميل مصرف الراجحي على أن يكون معروف في المصرف مباشرةً. مهاتفة رقم مصرف الراجحي للاطلاع على تفاصيل وشروط العملية.

وأيًا كانت الطريقة المختارة فإن مصرف الراجحي يلتزم بتوفير جميع الحلول للعملاء وتوضيح النقاط المالية سلبياتها وايجابيتها مع التوضيح بأن تلك العملية لا تخالف أي نقطة من نقاط الشريعة الإسلامية.

طريقة حفظ الذهب في مصرف الراجحي

كما ويوفر مصرف الراجحي خدمة صندوق الائتمان للعملاء الراغبين في حفظ مقتنياتهم الغالية في مصرف الراجحي سواء كانت مجوهرات أو حتى مستندات ورقية هامة ولن يُسمح بالوصول إليها إلا من قبل العميل نفسه أو من يخوله للقيام بذلك، وتختلف سعر تلك الخدمة حسب قيمة المقتنيات المودعة في الراجحي وحجمها، وتقديم هوية العميل الذي لا يقل عمره عن 18 سنة والذي يملك لحساب بنكي في الراجحي.