هنا موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد وآلية صرف معاش الضمان hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد، من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك لمن وصله رسالة نصية من البرنامج تفيد بقبوله في الضمان، وقد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي حتى يستفيد منه شريحة أكبر من المواطنين، وذلك وفق شروط وضوابط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويهدف النظام الجديد لتحويل المستفيد من متلقي للدعم وغير منتج وفعال في المملكة، إلى شخص يستطيع الاعتماد على نفسه ويصبح له دور في تطور وازدهار المملكة، حيث يقوم البرنامج بدعم القادرين على العمل حتى يحصلوا على عمل مناسب، من خلال التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، ومن خلال التدريب والتأهيل للحصول على وظيفة مناسبة، ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نقوم بتوضيح شروط استحقاق الضمان وموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد، وآلية صرف معاش الضمان.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور1443 للمسجلين الجدد

قام نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بإرسال رسائل نصية للمستحقين لمعاش الضمان. والذين تم دراسة مستنداتهم وتم قبولهم للاستفادة من دعم الضمان. وذلك وفق معايير وشروط نظام الضمان الجديد. حيث قامت اللجنة المختصة بفحص طلبات الالتحاق بالضمان إلى فحص جميع الملفات. وسوف يتم قبول المتقدمين على دفعات متقاربة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

من تم قبوله وتبين استحقاقه لمعاش الضمان وفق المستندات ووفق اللجنة التي تأكدت من استحقاقه للمعاش ميدانياً. من خلال الزيارة المنزلية ومن خلال المستندات. ويتم صرف الضمان لمن أرسل إليه رسالة نصية بقبوله في الشهر التالي لصدور قرار الموافقة على طلبه. وعليه فمن تقدم بالطلب في شهر ديسمبر الماضي. وتم قبوله وتوافرت فيه الشروط سوف يصرف المعاش في الشهر الجاري.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بنظامه الجديد

هناك بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يسعى للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومن هذه الشروط أن يقل الدخل الشهري للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد في الأسرة، وكذلك استيفاء جميع متطلبات الوزارة المتعلقة بالتعليم والصحة، مع ضرورة جدية البحث عن عمل بالنسبة للقادرين على العمل والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف المعتمدة.

موقف المستفيدين القدامى من الضمان الاجتماعي المطور بنظامه الجديد

ما موقف المستفيدين القدامى بعد تنفيذ نظام الضمان الجديد سؤال تردد كثيراً في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل ومحرك البحث جوجل. وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، أنه لا مساس برواتب المستحقين القدامى، وسوف يتم الراتب الخاص بهم بشكل دوري في المواعيد المحددة سابقاً وهو الأول من كل شهر هجري. وتعمل الوزارة حالياً على توحيد موعد الصرف حتى يكون موعد واحد للجديد والقديم.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حتى يتمكن الفئات التي تتوافر فيها شروط الاستحقاق من التسجيل، ويكون التسجيل عبر منصة الدعم والحماية وبالخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

ملئ كافة البيانات بطريقة صحيحة والموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال كلمة المرور والتي سوف يتم إرسالها على الجوال الخاص بالمتقدم.

بعد الدخول إلى منصة الضمان بنجاح قم بتعبئة كافة البيانات وإرفاق كافة المستندات والنقر على “تسجيل”.

أسباب إيقاف صرف الضمان الاجتماعي

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، أو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين، هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى توقف صرف دعم الضمان، من هذه الأسباب سقوط شرط من شروط الاستحقاق المطلوبة، عدم تحديث البيانات المطلوبة في مدة لا تتجاوز الشهر، ثبوت عدم صحة المستندات المقدمة لوزارة الموارد البشرية، عند تنازل المستحق عن حقه في دعم الضمان وعند وفاته.

طريقة تحديث المستندات والبيانات المطلوبة

عند اقتراب انتهاء صلاحية أي مستند من المستندات تقوم الوزارة بإعلام المستفيد بضرورة تحديث المستندات والبيانات المطلوبة. في مدة لا تتجاوز 30 يوم ويكون ذلك عن طريق إرسال رسالة على الجوال. أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد. لذلك يجب الحرص على تحديث البيانات المطلوبة حتى لا يتم إيقاف الدعم. ويتم التحديث بالدخول على البيانات الشخصية ثم النقر على أيقونة تحديث ورفع المستندات الجديدة.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يهدف الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من دعم الضمان. وذلك بشمول فئات لم تكن مشمولة قبل ذلك في نظام الضمان القديم. كما أن الضمان المطور يهدف إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من مجرد متلقي للدعم. إلى منتج وصاحب عمل من خلال التأهيل والتدريب في مراكز التدريب المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما أنه يعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين المستفيدين من الدعم.

مميزات الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلى تقديم الدعم لمواطنيها المستحقين للدعم، وجاء نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتحقيق ذلك، ويمتاز الضمان الاجتماعي المطور بأنه يشمل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، وجعل معيار الدخل المحتسب للفرد وللأسرة هو المعيار الرئيسي للقبول في الضمان، كما أن نظام الضمان الجديد يهدف إلى تحويل المستفيد من مجرد متلقي للدعم إلى شخص يستطيع الاعتماد على النفس، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتسجيل في منصات العمل المعتمدة للحصول على فرصة عمل مناسبة.

ما الحل إذا كان العائل الرئيس في الأسرة الضمانية عنده إيقاف خدمات

رداً على أحد التعليقات التي وردت من أحد القراء الكرام والتي يستفسر فيها عن إذا كان العائل في الأسرة الضمانية عنده إيقاف خدمات، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بإمكان الأسرة الضمانية اختيار بديل إذا كان العائل عنده إيقاف خدمات، ويشترط أن يكون البديل فرد من أفراد الأسرة سواء كان رجلاً أو امرأة، ولا يعد هذا عائق أمام الأسرة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

أهمية تحديث البيانات حتى لا يتم تجميد الحساب

يجب على المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد تحديث البيانات والمستندات الخاصة بهم باستمرار. حتى لا يتم إيقاف وتجميد الحساب الخاص بهم. ويعطي برنامج الضمان ووزارة الموارد البشرية مهلة 30 يوم من تاريخ إعلام المستحق للدعم بالتحديث. وفي حال لم يقم بالتحديث في الموعد والمهلة المحددة يتم تجميد الحساب الخاص به وإيقاف الدعم. كما أن له الحق في تقديم اعتراض على تجميد الحساب في مدة 90 يوم من يوم التجميد.