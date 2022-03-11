التقديم علي تمويل إضافي من إمكان الراجحي، فرصة الحصول علي تمويل إضافي لسد أحتياجاتك بكل سهولة للمواطنين، فإن ذلك التمويل يستفيد منه كافة فئات المواطنين في المملكة سواء يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي، كما أن يمكن الحصول علي التمويل في أي وقت وأي مكان بشكل فوري عبر التطبيق الإلكتروني بالهواتف، ولكن لابد من تحقق شروط أهلية تمويل إمكان الإضافي في المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فإن منصة إمكان الإلكترونية تقدم للمواطنين تمويلات أخري ميسرة يمكنهم الاستفادة منها في أي وقت.

تمويلات إمكان الميسرة للمواطنين بالمملكة

إن شركة إمكان هي عبارة عن شركة تمويلية تقدم للمواطنين في المملكة حلول تمويلية مبتكرة ميسرة، فإنها خاضعة لرقابة البنك المركز السعودي كما أن جميع تمويلاتها تتقف مع الشريعة الإسلامية، فإن من أهداف منصة إمكان مساعدة المواطنين وتوفير الراحة لجميع المواطنين، حيث وفرت المنصة تطبيق إلكتروني يحمل علي جميع أنواع الهواتف لتوفير الوقت والجهد، فإن التمويلات متاحة سواء بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب، فإن تمويلات منصة إمكان الميسرة لجميع المواطنين في المملكة تكون كالتالي:

التقديم علي تمويل إضافي ميسر

أعلنت منصة إمكان الإلكترونية للمنتجات التمويلية أن هناك مميزات عديدة لتمويل إمكان الإضافي الميسر، فإن الحصول علي التمويل يكون فورا بعد التأكد من الأهلية، فبإرسال قبول طلب التمويل يحول قيمة التمويل في حساب المستفيد البنكي، فإن خطوات التقدم لطلب تمويل إمكان الإضافي تكون كالتالي: