نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراض على الأهلية في حساب المواطن والتعليق على استقبال طلبات الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على أن يمكن الاعتراض على نتائج الأهلية للمواطنين المستحقين للدعم الأسرى، ولذلك حال صدورها وكانت النتيجة غير مؤهل عن طريق تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد من الدعم المادي، ومن المنتظر أن برنامج حساب المواطن أضاف أن لا يوجد تاريخ معين حتى الآن، ولذلك سوف يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري، بالإضافة إلى ذلك وضح برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الجديدة للمستفيدين خلال شهر ديسمبر الجاري 2020م، ويمكن معرفة معرفة ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لحساب مواطن

الاعتراض على الأهلية في حساب المواطن :

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع تويتر، على أنه حال تم دراسة الأهلية، وصدور نتيجة الأهلية، ولذلك يجب على المواطن السعودي المستفيد من الدعم المادي المخصص أن يقوم بتحديث كافة بياناته الشخصية، أو تقديم الوثائق المطلوبة، وهذا طبقاً لعدم الأهلية.

بالإضافة إلى ذلك أن يتم تقديم اعتراض على اسباب عدم الأهلية عبر التوجه إلى حساب المواطن المستفيد من الدعم عبر البوابة الإلكترونية “دراسة الأهلية”، وقد وصل حدها الأقصى 3 شهور من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، حيث أن برنامج حساب المواطن علق على استقبال الطلبات الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية.

تعليق استقبال طلبات الاعتراض :

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين أن تم التعليق على استقبال طلبات جديدة للمتقدمين من الدعم المادي المخصص عبر برنامج حساب المواطن للمستفيدين، حيث أن تم التأكيد على أن خدمة المستفيدين قد تشمل تقديم قبل تاريخ الدعم المادي، ولذلك أعلن على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل، ولذلك لم تتم دراسة أهليته، وتم الإعلان على أن يستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

ومن الجدير بالذكر أن تم إيداع حوالي 1.8 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية لدعم المواطن السعودي لشهر ديسمبر الجاري 2020م لكي يتم اكتمال طلباتهم، ولذلك قد بلغ إجمالي عدد المستفيدين والتابعين لمعايير الاستحقاق 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات الماضية حوالي 45 مليون ريال سعودي، ولذلك قد أصبح إجمالي مبلغ برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال سعودي مخصص منها حوالي 620 مليون ريال سعودي تعويضات عن الدفعات الماضية.

حساب المواطن أكد في الفترة الأخيرة على أن تم إيداع حوالي 1.8 مليار ريال سعودي، وهذا إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخاص بشهر مارس الجاري 2022م وهذا الذي بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي، وأضاف إلى ذلك أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 22 مليون ريال سعودي.