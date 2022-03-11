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عمر شويل - جدة طريقة تقديم نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي؛ يعمل الديوان الملكي السعودي على تقديم مساعدات مختلفة للمواطنين في المملكة السعودية مثل المساعدات المالية و العلاجية و الحصول على قطع أرض مجانية وكذلك تسديد الديون وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين ولكن وفقاً لبعض الشروط والمعايير حيث تسعى المملكة لمساعدة مواطنيها في مواجهة ظروف الحياة الصعبة لذلك يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن طريقة التقديم للحصول على هذه المساعدات ومن خلال التالي نقدم لكم طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان السعودي عبر موقع ثقفني.

طريقة تقديم نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

يمكن للمواطنين في المملكة السعودية التقديم على مساعدة مالية من الديوان الملكي أو التقديم للحصول على أي مساعدة أخرى كتسديد دين أو الحصول على قطعة أرض أو للحصول على علاج ويتم تقديم الطلب بإتباع التالي :

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الملكي. تسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية ومحل الإقامة وغيرها. تدوين رمز التحقق المرئي. النقر على الخدمات الإلكترونية الموجودة بأعلى الموقع. ثم النقر على إرسال طلب شخصي. القيام بتقديم طلب بالمساعدة مع كتابة الأسباب التي أدت إلى ذلك. إرفاق كافة المستندات المطلوبة. النقر على إرسال.

رقم التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكن التواصل مع الديوان الملكي عن طريق الأرقام التالية :

الاتصال على الرقم 8004000000 وذلك للمواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية.

أو الاتصال على الرقم 920030003 وهذا الرقم للمقيمين خارج المملكة.

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

يجب اتباع الآتي لإرسال معروض للديوان الملكي للحصول على مساعدة مالية :

نبدأ أولاً بالتحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد.

أتقدم إلى خادم الحرمين الملك سلمان وإلى أمير الديوان بطلب مساعدة مالية مع ذكر الأسباب التي أدت إلى اللجوء لطلب مساعدة.

رفع المستندات التي تثبت أسباب تقديم الطلب.

في النهاية القيام بشكر خادم الحرمين والتمني بالموافقة على الطلب.

كتابة الاسم والعنوان ورقم الجوال.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة تقديم نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي،كما وضحنا صيغة إرسال معروض للديوان الملكي السعودي وكذلك أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي.