التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل الأخير بالمدارس والجامعات بالمملكة

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل، والذي من خلاله تحرص وزارة التعليم السعودية دائما أن تقوم بتقديم التقويم الدراسي الجديد من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وقد يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن التقويم الجديد الخاص بعام 1444، حيث تم تعديل تقويم عام 1443أكثر من مرة وقامت بإضافة بعض الإجازات عليه، وقد يتم عمل التقويم بطريقة تتناسب وتتطابق جميع الإجازات الرسمية وكذلك التعديلات، وفي حالة حدوث أي من التغيرات يتم تعديل التقويم من قبل الوزارة ونشره مرة أخرى على الموقع.

التقويم الدراسي 1444

تقويم الدراسة 1444 هو المكمل للعام الدراسي 1443، ولن يتم الكشف عن أي تصريحات توضح موعد بدء العام الدراسي 1444- 1445 بشكل فعلي، حيث أن وزارة التعليم هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد هذا الموعد، ولكنها قامت بنشر ملامح جدول العام الدراسي 1443-1444 من خلال صفحتها الرسمية.

قد تم بدء العام الدراسي داخل كافة المدارس بالمملكة العربية السعودية خلال يوم ٢١/٠١/١٤٤٣ هجريا الذي وافق ٢٩/٠٨/٢٠٢١ ميلاديا.

كما تم إضافة إجازة اليوم الوطني التي كانت بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٣ هجريا الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢١ ميلاديا.

وكانت إجازة نهاية الأسبوع المطولة خلال يوم ١١/٠٣/١٤٤٣ الموافق ١٧/١٠/٢٠٢١ ميلاديا.

كما تم تطبيق نظام الثلاثة فصول الدراسية خلال العام الواحد لأول مرة خلال هذا العام الدراسي، فقد تم بدء الفصل الدراسي الأول خلال يوم ٢٠/٠٢/١٤٤٣هجريا الموافق ٢٥/١١/٢٠٢١ ميلاديا، والفصل الدراسي الثاني ٠١/٠٥/١٤٤٣ هجريا الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢١ ميلاديا.

أما عن الفصل الثالث فسيتم بدئه خلال يوم ١٧/٠٨/١٤٤٣ هجريا الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٢.

ويتم نهاية العام الدراسي الحالي خلال يوم ٠١/١٢/١٤٤٣ هجريا الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٢، ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بوضع التقويم الدراسي للعام القادم عقب الانتهاء من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث.

آلية وضع التقويم الأكاديمي في السعودية

تقوم المملكة خلال وقتنا الحالي بتحديث وتطوير المنظومة التعليمية، لذلك قامت باعتماد التقويم الإلكتروني بشكل رسمي، وقد وافقت على التقييم تزامنا مع التغييرات التي حدثت داخل النظام التعليمي مؤخرا، تم حدوث تطورات في المناهج وجميع المواد الدراسية المقررة على الطلاب حتى يتمكنوا من مواكبة التحديثات التي طرأت على العالم مؤخرا، كما تم إضافة ساعات دراسية بشكل فعلي، وتقوم الوزارة أيضا بالنظر إلى الإجازات الرسمية ومواعيدها وتعمل على تطابق التقويم معها.