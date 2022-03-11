نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يؤثر دعم ريف على مبلغ التقاعد وشروط تقديم طلب الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستفسر عدد كبير من مواطني المملكة من المتقاعدين حول إذا كان دعم ريف يؤثر على التقاعد أم لا، وقد أجاب البرنامج لجميع المواطنين على مثل هذه التساؤلات، وهناك الكثير من الأسئلة حول تأثير دعم ريف على أي من المصالح أو البرامج الحكومية المجانية، خوفاً من أن يتعارض معه، حيث أن دعم ريف هو مبلغ تمويلي كدعم للمواطنين والمواطنات يصل حتى 54 ألف ريال في العام الواحد، تحفيزا لهم على تقديم أفضل الإنتاجات والشعور بالراحة والأمان وبناء مستقبل جيد للجميع في ظل التوسعات الاقتصادية داخل المملكة، ودعم ريف له شروط بسيطة يجب توافرها في المواطنين والسعوديات حتى يحصلون على الدعم الذي يستحقونه وبدون تأخير.

شروط تقديم طلب دعم ريف للسعوديين

يتطلب التقديم لدعم ريف بعض من الشروط والتي تتلخص في أنه يجب أن يكون سعودي الجنسية، شروط ريف للعاطلين عن العمل، وأيضا غير عامل بأي من الوظائف بالقطاعات الحكومية أو الخاص، وأن لا يزيد الدخل الشهري له عن 6000 ريال، كما أنه يجب توفير حساب بنكي باسم المستفيد المتقدم لطلب الدعم، ولا يزيد عدد المشاريع عن ثلاثة مشاريع، الاستعلام عن دعم ريف، حيث أن برنامج ريف يوفر لك الإجماع بين ثلاثة برامج ولكن سيكون الدعم 54 ألف ريال فقط للعام، وكل شهر سوف تحصل على دعم 4,500 ريال، ويجب أن تكون ممتهن للمهن المتوفرة في البرنامج وهي المزارعين لإنتاج البن، صيادة الأسماك، ومزارعين الفواكه، والعاملين في المنتجات الزراعية، ويجب أن يكون يقطن في المنطقة التي يشملها الدعم، وأن يقم بالعمل بيده.

متطلبات الحصول على دعم ريف

إذا كنت طالب لدعم ريف فيجب عليك أن تقم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وهي توفير وثيقة العمل الحر وهي تصدر مجانا من خلال منصة العمل الحر للمواطنين السعوديين، وتوفر لك حساب بنكي خاص باسمك، ويمكنك تجديدها مجاناً بعد مرور سنة، وأثبات الهوية والعنوان السكني، ويتم إرسال كل هذا إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج ريف، بعد أن تقوم بالتسجيل وتقديم طلب الحصول على الدعم.

هل يؤثر دعم ريف على مبلغ التقاعد

أجاب البرنامج أنه لا يؤثر الدعم على مبلغ التقاعد كما أنه لا يؤثر على برنامج حساب المواطن ولا تمهير فيمكنك أن تحصل على كافة البرامج دون خوف أو قلق، فدعم ريف ليس له أي تأثير، وقد أعلن أيضاً البرنامج أنه لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، فقط تقدم بطلبك للدعم وأحصل عليه بموافقة سريعة حتى تحصل على العمل الحر للمهنه التي تفضلها وتقم بإنتاج أفضل ما لديك.