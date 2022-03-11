بطاقات التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة وزارة الموارد البشرية

بطاقات التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل القيادة في المملكة العربية السُّعُودية على توفير اهتمام كبير للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم رعاية كبيرة، حيث يتم العمل بشكل جدي إلى تقديم تسهيلات كبيرة لهم وتوفير كافة الخِدْمَات المتنوعة لهم والتي تكون مناسبة لهم وفق الوضع الصحي الخاص به ووفق مُدْي احتياجهم للخدمات، وتسعي القيادة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير فرص عمل وتقديم خِدْمَات مرتبطة بالتأمين الطبي من خلال توفير بطاقة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسوف نوضح لكم خطوات التقديم على بطاقات التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة

من أجل إصدار بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة من جانب وزارة المراد البشرية والتنمية الاجتماعية، يجب توافر بعض الشروط التي تخص التقديم والتي يجب أن تتوافر حتي يتم الموافقة على إصدار البطاقة، ومن شروط التقديم ما يلي:

يتطلب أن يكون الشخص الذي يرغب بالحصول على البطاقة من المقيمين بشكل دائم داخل المملكة وبنفس نطاق الدائرة التي تخص مكتب الوزارة المخول له إصدار البطاقات.

يجب قضاء المدّة الخاصة بالعلاج الطبيعي من جانب كل متقدم يرغب في التقديم.

يشترط عدم إصابة الشخص المتقدم للبطاقة لدي الوزارة بأي بأمراض نفسية.

المتقدمين للبطاقة يجب أن يكونوا من حاملي الجنسية السُّعُودية فقط دون جنسيات أخري.

طريقة التقديم علي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن التقديم بطلب للحصول على بطاقة مساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، مع ضرورة اتباع الخطوات بالشكل التالي: