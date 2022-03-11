20 ألف ريال دعم من سند محمد بن سلمان خطوات التسجيل والشروط للزواج والعاطلين 2022

20 ألف ريال دعم من سند محمد بن سلمان خطوات التسجيل يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان وشروط الحصول على السند، حيث تعد مبادرة سند الأمير محمد بن سلمان من أكبر المبادرات التي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية والتي تساعد المقبلين على الزواج في الحصول على مبالغ مالية يمكنهم بدء حياتهم الجديدة حيث أن الحياة باتت صعبة في الفترة الحالية وخاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا، وكان كل ذلك وفقًا لشروط وأحكام معينة حددتها المبادرة.

طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج

قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي لمبادرة سند محمد بن سلمان على http://snad.org.sa/

بعد ذلك قم بالدخول على الصفحة الخاصة بمبادرة سند للزواج.

تأكد من أن شروط المبادرة في حالة الزواج متوافقة مع حالتك أنت وزوجتك ومنطبقة عليكما.

سجل دخولك على الموقع كمسجل جديد أو قديم وابدأ في كتابة كل البيانات الخاصة بك.

بعد ذلك قم بالدخول على دورة الوعي المالي وقم باجتياز الاختبار بشك كامل.

انتظر حتى يتم مراجعة طلبكم وسيتم الرد عليكم إما بالقبول أو بالرفض.

أطلقها محمد بن سلمان، منذ أن تم إنشائها على تحقيق الكثير من الاستقرار والأمن الأسري الذي يؤمن حياة كريمة للشباب الذين يريدون الزواج وخصوصا الغير قادرين ولا يستطيعون تحمل تكاليف الزواج، ويحقق السعادة والاستقرار الاجتماعي لجميع الأسر المحتاجة، وهذا يعد أهم أهداف مبادرة سند الذى يقدمها محمد بن سلمان للزواج.

شروط الحصول على سند محمد بن سلمان للزواج

يجب أن يكون الزوج والزوجة المقبلين على المبادرة سعوديا الجنسية أصلًا ومنشئًا.

عمر الزوج لا يقل عن 21 عامًا بينما لا يزيد عن 40 عامًا.

أما الزوجة فعمرها يجب ألا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

عقد الزواج يجب أن يكون قد مضى عليه أكثر من سنة كاملة.

اجتياز دورة الوعي المالي يجب ألا تقل نسبتها عن 60%.

الزوج والزوجة يجب أن يكونا حاصلان على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى للمؤهل التعليمي.

كما أنه يجب أن يكون زواج الرجل والمرأة هو الزواج الأول لهما.

دخل الزوج يجب ألا يزيد عن أربعة ألاف ريال سعودي.

أولوية السند تكون للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء شهداء الوطن.

شروط التقديم على مبادرة سند للعاطلين