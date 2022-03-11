التسجيل في برنامج حافز طاقات و البحث عن عمل و الشروط و الضوابط بالتفاصيل

التسجيل في برنامج حافز طاقات أو حافز البحث عن عمل هو أحد اهم المواضيع التي تشغل بال الشباب بالمملكة العربية السعودية حيث يعد برنامج حافز البحث عن عمل هو أحد البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشباب الغير قادرين علي إيجاد فرصة عمل مناسبة و الذين يقومون بالبحث المستمر عن وظيفة مناسبة حيث يقوم بتأهيلهم و جعلهم أكثر قدرة علي الانخراط بسوق العمل و كذلك صقل المهارات و الخبرات المطلوبة للوصول إلي ذلك الهدف بل و تقوم أيضا بتخصيص مبلغ مالي شهري للمتدرب لدي برنامج حافز طاقات و كما تم شح كافة الشروط و الضوابط و المحددات الالتحاق ببرنامج فرسان الرياض للالتحاق بموظفي بنك الرياض في مقالات لاحقة فسيتم شرح الشروط و الضوابط و المحددات وكذلك كيفية التسجيل ببرنامج حافز البحث عن عمل خلال هذا المقال.

مميزات التسجيل في برنامج حافز طاقات

تلقي تدريبات عالية و علي أعلي مستوي من متخصصين لتسهيل الدخول إلي سوق العمل.

صقل المهارات و الخبرات لدي الشباب المتدربين.

حصول الشباب المتدربين علي مبالغ مالية شهرية حوالي 2,000 ريال سعودي لمدة 12 شهر ليسهل الحصول علي وظيفة و لكن بشرط الجدية في العمل و إظهار الأنشطة الحالية لضمان استمرار الحصول علي المبلغ المالي.

كيفية التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل

شروط التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل

ألا يقل السن للمتقدم عن 20 عاما و لا يزيد عن 35 عاما.

البرنامج متاح للسباب السعودي فقط.

ألا يكون المتقدم للحصول علي الخدمة مستحق معاش تعاقدي.

ألا يكون المتقدم للحصول علي علي الخدمة كان يتحصل علي مبلغ 2,000 ريال أو أكثر شهريا لمدة 12 شهرا سابقة للشهر الذي يتقدم فيه للحصول علي الخدمة.

ألا يكون المتقدم للاشتراك في برنامج حافز البحث عن عمل صاحب أي نشاط تجاري أو صاحب شركات.

صاحب أي نشاط تجاري أو صاحب شركات. الإقامة لمدة لا تقل عن 10 أشهر بالمملكة قبل الشهر الذي تقدم فيه للحصول علي الخدمة.

ويقوم برنامج حافز بتحديد راتب لكن متقدم في البرنامج حسب ظروف وإمكانيات الشخص، وينقسم البرنامج التأهيلي إلى دورتين، فالدورة الأولى تسمى حافز العاطلين عن العمل ومخصصة لمن لا يجد عمل مناسب له فيقوم البرنامج بوضع دورة مكثفة من أجل تأهيله لسوق العمل ويستلم المتقدم راتب شهري بقيمة 2000 ريال سعودي تقريباً.

و بهذا يكون قد تم شرح بعض شروط و ضوابط و محددات التسجيل في برنامج حافز طاقات أو حافز البحث عن العمل و سيتم شرح باقي الضوابط و المحددات في مقالات لاحقة.