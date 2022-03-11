نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة التستر التجاري في السعودية 2022 في المقال التالي
عقوبة التستر التجاري في السعودية 2022 هي من أحد العقوبات التي أصدرها القانون السعودي، بهدف التصدي لجميع أنواع التصدير التجاري في السعودية، حيث أن وزارة التجارة تحرص على تطبيق كافة القوانين التي تنظم حركة التجارة في البلاد بشكل صحيح وسوف نعرض في موقعنا ثقفني من خلال الفقرات التالية تعريف التصدر التجاري وعقوبة التصدر التي يفرضها القانون من أضافه إلى أنواعه بالتفاصيل.
عقوبة التستر التجاري في المملكة 2022
أعلنت وزارة التجارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن بعض العقوبات التي تكون في النظام ويتم تطبيقها على تصدر التجاري وهي على النحو التالي:
- السجن لمدة سنتين لمرتكبي جريمة التستر التجاري
- فرض غرامة مالية لمرتكب التصدير بحيث أنها لا تزيد عن مليون ريال سعودي
- تطبيق عقوبة السجن لمدة أقل من سنتين
- يمكن أن تضاعف العقوبات المالية على حسب الأعداد المشاركة في جريمة التستر
- يكون الحكم بالسجن لمدة اقل من خمس سنوات مع دفع غرامة مالية طلع تزيد عن 5 مليون ريال سعودي
- يمنع من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات
- يتم تصفية كافة الأعمال التي يكون بها تصد تجاري لمدة شهرين بعد صدور الحكم وترحيل الوفد وعدم السماح له بزيارة المملكة
تعريف التستر التجاري
يمكن تعريف التستر التجاري على انه احد الأعمال التي تخالف القانون في المملكة السعودية، والتي تمنح المواطن أو الوافد في المملكة أمكانية استخدام السجلات التجارية التي تخص المواطن، حيث أن ذلك يكون ببعض الطرق التي يتم التلاعب بها، ومنها أن يقوم الشخص بتأجير المحل على الشخص الوفد أو يحصل منه على جزء من الأرباح التي يتم تحصيلها من الحل وبذلك يكون التستر عبارة عن منح صلاحية للمواطن الغير سعودي بأن يمارس نشاط تجاري داخل المملكة السعودية.
أنواع التستر التجاري
يكون التستر التجاري في عديد من الأنواع هو وهي على النحو التالي:
- أن يكلف المواطن الشغل للوافد للمملكه العربية السعودية بمحل التجاري مقابل أن يحصل على مبلغ محدد من المال ودون أن يتدخل المواطن السعودي في إدارة العمل أو المحل.
- أن يتم عقد شراكة بين المواطن السعودي والمقيم والوافد في السعودية دون أن يحصل المستثمر الأجنبي على رخصة من وزارة التجارة.
- أن يعمل المواطن الأجنبي في أحد الأعمال التجارية ولا يكون على كفالة مواطن في السعودية.
- أن يقوم المواطن الغير سعودي بالعمل في أكثر من تخصص تجاري مثل السمسرة أو الوساطة أو غيرها داخل المملكة.
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