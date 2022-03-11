نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NOW” إعلان النتائج برقم الهوية عبر نظام نور 1443 EduWave في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم إعلان النتائج برقم الهوية، حيث تظهر النتائج في هذه اللحظات في الكثير من المدارس بعد ان يتم اعتمادها من قبل السادة مدراء ومديرات المدارس، حيث بدأت النتائج بالظهور وهذا مع بداية اجازة الفصل الدارسي الثاني للعام الدراسي 1442 – 1443، والمقررة في التقويم الدراسي أن تبدأ من يوم الخميس 10 مارس 2022 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022، وخلال تلك الإجازة تظهر نتائج الطلاب بكل تأكيد، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية استخراج النتائج وحل مشكلة يرجى مراجعة المدرسة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.
إعلان النتائج برقم الهوية
وقد بدأ الطلاب والطالبات الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443 منذ حوالي أسبوعين، وهذا بالنسبة لجميع المراحل الدراسية في المملكة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، وقد أنهت الكثير من المدارس الاختبارات الخاصة بها قبل الموعد النهائي الذي بدأت به الاجازة كما هو مقرر في التقويم الدراسي لهذا العام.
الاستعلام عن الشهادة برقم الهوية 1443 EduWave وحل مشكلة يرجى مراجعة المدرسة https://t.co/zD9AIp8cVW https://t.co/32PdXQ2mRV
— ثقفني (@thaqfny_shukran)
الاستعلام عن الشهادة برقم الهوية 1443 EduWave وحل مشكلة يرجى مراجعة المدرسة https://t.co/zD9AIp8cVW https://t.co/32PdXQ2mRV— ثقفني (@thaqfny_shukran) March 11, 2022
ولهذا فإن المعلمين كانوا يعملون على تصحيح درجات الطلاب ومراجعتها وتدقيقها أولا بأول، ورصد الدرجات، لذا ظهرت النتيجة في الكثير من المدارس مبكرا، ويستمر ظهور النتائج في المدارس الأخرى، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية استخراج النتيجة عبر نظام نور برقم الهوية 1443، فتابعوا معنا.
طريقة الاستعلام عن النتائج في نظام نور
ويتيح نظام نور العديد من المزايا للمستخدمين، سواء طلاب أو أولياء أمور، حيث يتيح لهم متابعة الدرجات أولا بأول، كما يسهل متابعة غياب الطالب، وفي حالة وجود عذر مقبول يمكن رفعه عبر النظام، وسنتعرف معكم على كيفية الحصول على الشهادة من النظام، فتابع القراءة.
وقد تابعنا معكم أيضا كيفية استخراج النتائج عبر حساب ولي الأمر.
رابط الاستعلام عن النتائج بالسجل المدني
- اذهب إلى الموقع الرسمي لنور www.noor.moe.gov.sa.
- في خانة اسم المستخدم، قم بكتابة رقم الهوية.
- ثم ادخل كلمة المرور ورمز التحقق.
- اضغط على تسجيل الدخول.
- اذهب إلى إشعار بنتيجة الطالب.
- اختر الفصل الدراسي والعام.
- انقر على بحث.
حل مشكلة يرجى مراجعة المدرسة
وفي حالة اذا ضغطت على بحث ولم تجد النتيجة وظهر لك يرجى مراجعة المدرسة، فلا داعي للقلق.
- حيث إن هذه المشكلة تعود إلى أحد هذين السببين.
- المدرسة لم تعتمد النتيجة بعد، وعليك سؤال زمائلاك الطلاب في حالة ظهور النتائج لديهم أم لا للاطمئنان.
- في حالة ظهور النتائج لدى زملائك بالمدرسة، اذهب إلى المدرسة لتحصل على اسم مستخدم وكلمة مرور محدثين.
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