نتائج نظام نور برقم الهوية 2022م لجميع الطلاب مع توضيح خطوات الإستعلام

نتائج نظام نور برقم الهوية هو ما ازداد عليه عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، و ذلك بعد أن أنهى الطلاب بالمملكة العربية السعودية اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس 2022م، و عقب إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن ظهور نتائج الاختبارات للطلاب عبر نظام نور الإلكتروني برقم الهوية أو من خلال تطبيق توكلنا وذلك بجميع الإدارات التعليمية بالمملكة، وتبدأ النتائج بالظهور للطلاب بجميع المراحل التعليمية ( ابتدائي، متوسط، و ثانوي ) عبر نظام نور الإلكتروني عقب الانتهاء من تصحيح الاختبارات والقيام برصد ومراجعة النتائج، تستمر اجازة الفصل الدراسي الثاني لمدة عشرة أيام على أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 17 من شعبان الموافق ليوم الأحد 20 مارس 2022م، وسوف تكون العودة للمدارس حضوريًا و ذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة.

نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني 2022م مع توضيح خطوات الإستعلام

لمعرفة نتائج اختبارات الطلاب بجميع المراحل بالمملكة من خلال نظام نور الإلكتروني يجب اتباع الخطوات التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور التعليمي.

التعليمي. تسجيل بيانات الدخول إلى الموقع مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو يقوم ولى الأمر الدخول الى الموقع وكتابة اسم الطالب وكلمة المرور الخاصة به.

كتابة رمز التحقق الموجود بالشاشة بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

اختيار المرحلة الدراسية المراد معرفة النتيجة لها والضغط على كلمة عرض النتيجة.

مراجعة البيانات التي تم تسجيلها للتأكد من صحتها.

تبدأ في الظهور نتائج جميع المواد بشكل تفصيلي.

يمكن طباعة النتائج.

خطوات إستعادة كلمة السر بنظام نور الإلكتروني في حالة فقدانها

لابد من تسجيل كلمة المرور الخاصة بالطالب أو ولى الأمر للدخول على نظام نور الإلكتروني برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الطلاب، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على كلمة السر في حالة فقدانها.