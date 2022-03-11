نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية صرف إعانة الأجهزة الطبية وشروط صرف الاعانة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية صرف إعانة الأجهزة الطبية؛ تقوم وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية بتقديم مجموعة من الخِدْمَات الهامة ومن ضمن هذه الخِدْمَات خدمة صرف إعانة الأجهزة الطبية للمواطنين ذات الإعاقات ويتم صرف هذه الأجهزة للمعاقين الذين يستوفون الشروط والأحكام التي تم وضعها من قبل الوزارة ومن خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني سوف نتكلم عن كيفية صرف إعانة الأجهزة الطبية وأيضاً بعض الأمور التي تخص هذا الأمر.

كيفية صرف إعانة الأجهزة الطبية

يتم صرف إعانة الأجهزة الطبية للمرضى ذوي الإعاقات ويتم الحصول على الإعانة بإتباع بعض الخطوات التي تم وضعها وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا لا بد من الولوج إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالإعانة عبر وزارة الموارد ابشرية والتنمية الاجماعية تسجيل الدخول.

ثم يتم الضغط على أيقونة خدمة الإعانة المادية للأجهزة الطبية الخاصة بالأفراد المعاقين.

بعدها يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة والموافقة على التعهد المطلوب.

الضغط بعد ذلك على أيقونة طلباتي التي يتم من خلالها متابعة حالة الطلب الذي تم تقديمة.

شروط الحصول على صرف إعانة الأجهزة الطبية

لقد قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في المرضى ذوي الإعاقات والذين يرغبون في الحصول على دعم إعانة الأجهزة الطبية ومن أهم هذه الشروط والأحكام ما يلي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على إعانة الأجهزة الطبية حاملاً للجنسية السُّعُودية أو أن يكون لديه بطاقة الهُوِيَّة الوطنية السُّعُودية.

لا بد من تسجيل اسم المتقدم في وزارة الصحة السُّعُودية وأن يكون قد تم عمل إعادة تقييم للإعاقة الخاصة به.

يلزم أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السُّعُودية.

يجب أن يكون المتقدم قد تم تحديث البيانات الخاصة به.

لا بد من أن يتم تحديد نوع الإعاقة والقيام بتدوين كافة البيانات الخاصة بهذه الإعاقة.

يمكن أن يقوم المواطن المريض بصرف تأمين ثلاث أجهزة كما يمكنه الحصول على إعانة نقدية.

يحق لكل مريض أن يقوم بصرف مساعدة مادية لجهاز طبي واحد الذي يتم موفقة مواصفاته مع نوع إعاقته.

يجب عدم حصول المتقدم على أي خِدْمَات إيواء من قبل وأيضاً عند تقديمه بطلب الحصول على إعانة الأجهزة الطبية.

دليل خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم الكثير من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية وهذه الخِدْمَات تكون بواسطة الموقع الخاص بالوزارة وهذه الخِدْمَات تكون كالآتي:

خدمة الاستعلام عن حالة التحديث.

إعفاء المعاقين من رسوم التأشيرات الخاصة بهم.

كما تقوم الوزارة بتقديم خدمة الاستعلام عن البيانات التي تخص المستفيدين من الضمان.

وأيضاً تقديم الخِدْمَات التي تخص اصدار المشهد الضماني.

خدمة إعانة الأجهزة الطبية.

الاستعلام عن الإعانة المادية التي تخص كل من ذوي الاعاقات وأيضاً اليتامى.

خِدْمَات تحديث البيانات للمستفيدين في الضمان والرعاية.

كما يتم تقديم خدمة طلب خطاب التوصية الخاص باليتامى.

وأيضاً يتم تقديم خدمة الإعانات المالية للمعاقين.

كما يتم تقديم الخِدْمَات التي تخص اصدار مشهد الإعاقة.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا عن كيفية صرف إعانة الأجهزة الطبية ونحن إلى ذلك قمنا بالتحدث عن الشروط التي يجب مراعاتها عند الرغبة في الحصول على إعانة الأجهزة الطبية وأيضاً قمنا بذكر الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.