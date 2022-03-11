هاتف تواصل مؤسسة ومسجد وقصر عبد العزيز بن فهد الخيرية للمساعدة المالية kfahadalsaud

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عمر شويل - جدة هاتف تواصل مؤسسة ومسجد وقصر عبد العزيز بن فهد الخيرية لتقديم طلب مساعدة مالية أو عينية أو سداد ديون وقروض ومصاريف علاج ومنح دراسية وغيرها من أوجه المساعدات الأخرى، حيث يمكن من خلال أرقام الهواتف الجديدة والوتساب الجديد التواصل المباشر مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وتتميز مؤسسة الأمير عبد العزيز بسخائها في تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين سواء داخل المملكة أو خارجها، لذلك تجد تعاظم في عمليات البحث عن طريقة وكيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدتها ماليا، وذلك في ظل ظروف الحياة الصعبة، كذلك تقدم المؤسسة مساعدات عينية عديدة، من خلال برامج الطعام والكِساء والتكفل بمصاريف العلاج والمنح الدراسية، وغيرها من أنواع المساعدات الأخرى.

هاتف تواصل مؤسسة ومسجد وقصر عبد العزيز بن فهد الخيرية

لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض مع متابعي موقعنا وسائل الاتصال المباشر من خلال قنوات الاتصال مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، والتي تقدم إعاناتها ودعمها للفئات الأشد حاجة، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم تمتد الأيادي البيضاء بتقديم زكاه أموالها وصدقاتها لمن هم في أشد الحاجة لتلك الصدقات خاصة الغارمين وأصحاب الدين الذين عجزوا عن الوفاء بسداد ديونهم أو سداد القروض التي تحصلوا عليها من المصارف.

زيارات الأمير لبيوت المحتاجين لتقديم المساعدات

ويجب الإشارة إلى أن مسجد الأمير عبد العزيز بن فهد دائما ما يكون عامر بمحبيه، وكذلك دائما ما يقصد المحتاجين هذا المسجد بالإضافة إلى المؤسسة الخيرية التابعة للأمير، أما عن طريقة تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية للمؤسسة الخيرية فيتم ذلك من خلال كتابة معروض طلب مساعدة، ويُفضل أن يُكتب في معروض الطلب ظروف مقدم الطلب مدعوم بالمستندات والوثائق التي تُثبت استحقاقه لينال تلك المساعدة.

صيغة معروض طلب مساعدة مالية أو عينية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

كما ذكرنا سابقا يمكن من خلال مؤسسة الأمير عبد العزيز الكائنة بمنطقة تبوك أن يتم تقديم طلب مساعدة إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني، وذلك من خلال صيغة معروض طلب مساعدة مرفق بالأوراق والمستندات الدالة على استحقاق المساعدة، وتكون صيغة معروض الطلب بالصيغة التالية:

البدء بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم السلام والتحية للأمير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله

شرح الحالة والظروف التي تستدعي المساعدة:……………………………….

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسم مقدم طلب المساعدة كاملاً/ ………………………………………………..

العنوان “محل السكن” / ………………………………………………….

رقم الهاتف للتواصل مع مقدم طلب المساعدة/ ………………………………….

طرق التواصل لطلب مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

تواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بمنطقة تبوك

الرقم الموحد داخل المملكة: ٩٢٠٠١٥١٥٢

٩٢٠٠١٥١٥٢ من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

٠١٤٤٢٢١٢٣٨ صندوق بريد تبوك: ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١

فاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١

البريد الإلكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.