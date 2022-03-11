استخلاص إذن إصلاح المركبات بمنصة أبشر

إذن إصلاح المركبات، هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي قامت الإدارة العامة للمرور بتوفيرها لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العرية السعودية، حيث يمكن أن يتم استخراج إذن إصلاح المركبات بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر، وتتم هذه الخدمة سريعاً دون الحاجة للذهاب خصيصاً من أجل مراجعة مقرات العمل التابعة لإدارات المرور السعودية، وتحرص إدارة المرور إلى توفير أي خدمة جديدة يتم الموافقة عليها من جانب الجهات المعنية بشكل إلكتروني حتي يتم توفير وجهد الجميع وإنجاز العمل الخاص بكل من المواطن أو بالجهات العاملة، وسوف نوضح لكم خطوات الحصول على إذن إصلاح المركبات بمنصة أبشر.

خطوات الحصول على إذن إصلاح المركبات

صرح المرور السعودي بواسطة حسابه في منصة تويتر، بأنه يمكن الموافقة على استخراج إذن إصلاح المركبات بواسطة منصة أبشر دون شرط مراجعة إدارات المرور في المملكة، وفيما يلي خطوات تفعيل خدمة إذن إصلاح المركبات:

يجب على صاحب المركبة أن يقوم بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

ثم التوجه إلى اختيار قسم خدمات (المركبات).

النقر على تبويب (إدارة المركبات).

يتم اختيار المركبة التي يرغب صاحبها في الحصول على إذن الإصلاح الخاص بها.

تحديد إصدار إذن إصلاح ثم النقر على تبويب تأكيد الطلب.

سوف يتم إرسال رسالة نصية تتضمن الرقم المرجعي المرتبط بإذن الإصلاح.

بعد ذلك يتم التوجه إلى الورش التي يتم اعتمادها من جانب خدمات تطبيق ارتح.

الرقم المرجعي يجب مشاركته حتي يتم الحصول على إذن الإصلاح مع الورشة.

وبتنفيذ هذه الخطوات يكون قد ضمن صاحب المركبة أن يكون قد حصل على إذن معتمد من جانب المرور لإصدار الأذن الإلكتروني لإصلاح المركبة.

مخالفات غير قابلة للاعتراض

المرور السعودي قد أوضح بوقت سابق بأنه في حالة تسجيل مخالفة وقد تم إظهار رسالة تفيد بأن المخالفة غير قابلة للاعتراض بمنصة أبشر، فيجب حينها على كل شخص أن يقوم بمراجعة الهيئة المرورية وفق إدارة المرور التي تخص المنطقة التي يتبع لها المواطن، حتي يتم التعرف على تفاصيل المخالفة وحينها يمكن الاعتراض عليها في حالة موافقة مقر العمل.