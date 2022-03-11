نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول وحلول التمويل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول أو طريقة طلب تمويل إمكان الراجحي فهو يعتبر من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث إن الشركة تقوم بتوفير الكثير من التمويلات للعملاء، وذلك من أجل التسهيل عليهم ولتمكينهم من شراء الالتزامات الأساسية، وذلك بعد التسجيل في إمكان الراجحي 1443.

شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول

من يريد من المواطنين السعوديين تسجيل الدخول لدى شركة إمكان للتمويل الراجحي فإنه لا بد عليه في البداية أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال التطبيق الرسمي أو الموقع الإلكتروني للشركة وهذا يكون عن طريق الخطوات التالية:

يقوم العميل عن طريق الهاتف المحمول الخاص به بالحصول على تطبيق إمكان للتمويل الراجحي.

عند فتح التطبيق يقوم العميل باختيار اللغة المناسبة له.

تظهر بعض الأيقونات التي يطلب التطبيق الإجابة عنها وإدخال بعض البيانات.

لا بد للعميل من إدخال رقم الهوية، ورقم الهاتف المحمول.

ذكر البريد الإلكتروني والموافقة على جميع الشروط والأحكام أيضًا.

بعد الانتهاء من ذكر كل المعلومات المطلوبة يقوم العميل بالنقر على أيقونة تبويب وتقديم الطلب الخاص به.

بعد ذلك تبعث الشركة رمز التفعيل على رقم الجوال ويتم كتابتها في الموقع.

لا بد للعميل من اختيار كلمة المرور التي يريدها وعليه تذكرها لتسجيل الدخول وقت الحاجة.

وهنا نصل للنهاية حيث تم التسجيل للدخول عن طريق رقم الهوية وأيضًا باستخدام كلمة السر ويمكن بعدها البدء في استخدام التطبيق لطلب أنواع التمويل المختلفة.

ما هو التمويل الميسر والمصغر من إمكان الراجحي

بعد أن تحدثنا فيما سبق عن شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول لا بد أن نذكر أنه قامت شركة إمكان للتمويل بتقديم تمويل ميسر أو كما يُطلق عليه تمويل مصغر من إمكان الراجحي للعملاء، سوف نتحدث عنه في النقاط التالية:

قدمت الشركة حل جديد وهو تمويل ميسر يمكن أن يحصل العميل عليه ويقوم بالسداد في مدة زمنية تبدأ من 12 شهر، وأيضًا هذه المدة لا يمكن أن تزيد عن سنتين.

ينبغي أن يكون المتقدم مواطن حاصل على الجنسية السعودية، يعمل في أحد القطاعات المدنية، وراتبه لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

أدنى حد للعمر هو خمسة وعشرين سنة، والحد الأقصى هو الستين.

تمويل بقيمة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.

منتجات إمكان الراجحي

وهناك حلول تمويل أخرى متوفرة من خلال شركة إمكان للتمويل الراجحي ويمكن الانتقال إلى رابط الشركة من أجل الاطلاع عليها حيث أن هناك التمويل الإضافي ومتوفر حل التمويل التأجيري أيضًا، وقد تختلف شروط كل نوع عن الآخر.