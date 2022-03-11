نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع 5000 ريال من منصة سلفة بالسعودية بدون كفيل أو تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة سلفة واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من المساعدات المصغرة لكي تساعدهم في تخطي كافة صعوبات الحياة التي تواجههم، وتعمل تلك المنصة تحت رعاية كلًا من البنك المركزي ومركز النقد السعودي.

حرصت تلك الشركة على أن توفر مختلف خدماتها بالاعتماد على الهاتف المحمول ويساعد ذلك على تسهيل كافة المعاملات المالية ويتراوح التمويل ما بين ألف ريال سعودي حتى خمسة آلاف ريال سعودي، ويتسم ذلك التمويل بالكثير من السمات ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص التمويل المقدم من منصة سلفة.

خطوات التسجيل للتمويل الشخصي عبر منصة سلفة:

هناك بعض الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل التسجيل في منصة سلفة وتلك الخطوات تكمن في التالي:

أولًا يتم التوجه إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنصة أو يتم تنزيل التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول.https://sulfah.com/

يتم النقر على أعلى يسار الشاشة.

ثم النقر على تسجيل دخول ثم يتم إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات التي تتكون من رقم المحمول أو البريد الإلكتروني ورقم الهوية وكلمة المرور.

يلزم قراءة كافة الشروط والأحكام ثم يتم الموافقة عليها.

يتم النقر على أمر استكمال البيانات.

ثم يتم النقر على طلب التمويل.

بعد ذلك يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة ثم يتم رفع كافة المستندات المطلوبة.

سيتم إيداع المبلغ خلال يوم واحد فقط.

طريقة سداد التمويل:

تتم عملية السداد من خلال دفعات شهرية ويتم اختيار طريقة السداد وفقًا للظروف الشخصية بداية من ستة أشهر ويتم السداد يوم 28 من كل شهر بعد أن يتم قبول الطلب.

البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة:

حيث اتسمت منصة سلفة بالكثير من المميزات، ويتم تقديم مبلغ السلفة وفقًا لاحتياجات كل فرد مع الحرص على تحديد الطريقة التي سيتم من خلالها سداد التمويل: