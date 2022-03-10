نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الان سعر البنزين في السعودية لشهر مارس الجديد المطبقة اليوم11/3/2022 من aramco في المقال التالي
من هنا اعرف الان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر مارس الجارى حيث انه تم الاعلان رسميا عن اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية من قبل شركة ارامكو الوطنية بعد الموافقة عليهارسميا من قبل الحكومة فى المملكة العريبة السعودية وشركة ارامكو هى الشركة الوطنية المسئولة عن اعلان اسعار البنزين فى كل المملكة ويتم اعتمادها رسميا بعد الاعلان الرسمى منها ومن المعروف اعلان شركة ارامكو الوطنية عن اسعار الوقود والبترول بشكل محدث شهريا فى اليوم العاشر من الشهر ويتم اعتماد الاسعار بشكل رسمى فى كل محطات الوقود ومصانع انتاج الطاقة والعديد من القطاعات التى تستخدم البنزين فى اليوم التالى يوم الحادى عشر من الشهر والان سنوضح لكم عن الاسعار الجديدة للوقود فى شهر مارس 2022 فى المملكة العريبة السعودية على موقعكم ثقفنى نيوز .
سعر البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022
يتم اعلان اسعار الوقود والبترول من قبل شركة ارامكو بعد دراسة طويلة لاوقات طويلة يتم دراسة الاسعار التى من المقرر ان يتم الاعلان عنها ومن ثم اخذ قرار ويتم ارسال قائمة بالاسعار الى وزاة البترول لاخذ الموافقة الرسمية عليها قبل الاعلان عن الاسعار الرسمية عبر موقع الشركة الوطنية عبر شبكات الانترنت واليكم الان قائمة بالاسعار الرسمية للوقود والبترول فى شهر مارس الحالي فى المملكة العربية السعودية :
أسعار الوقود والبترول لشهر مارس 2022 فى المملكة العربية السعودية :-
- سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.
- بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.
- سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.
- سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.
- سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.
بيان شركة ارامكو عن اسعار شهر مارس 2022
جاءت بعض الاراء عن اسعار الوقود والبترول فى المملكة العربية السعودية التى تم الاعلان عنها بالرفض والاستياء خاصة بعد التوقعات بثبات الاسعار التى تم الاعلان عنها فى شهر فبراير الماضى وتآتى الاسعار الجديدة بغلاء كبير مقارنة بالاسعار شهر فبراير الماضى وأعلنت شركة ارامكو فى بيان مقتضب ان الشركة تعلن اسعار الوقود وفقا للاسعار العالمية للوقود فى جميع انحاء العالم وان زيادة الاسعار الحالية بسبب ما تمر به العالم من ظروف الاصابة بفيرس كورونا المستجد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل الان سعر البنزين في السعودية لشهر مارس الجديد المطبقة اليوم11/3/2022 من aramco على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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