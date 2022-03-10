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عاجل الان سعر البنزين في السعودية لشهر مارس الجديد المطبقة اليوم11/3/2022 من aramco

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عمر شويل - جدة عاجل الان سعر البنزين في السعودية لشهر مارس الجديد المطبقة اليوم11/3/2022 من aramco - ثقفني

من هنا اعرف الان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر مارس الجارى حيث انه تم الاعلان رسميا عن اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية  من قبل شركة ارامكو الوطنية بعد الموافقة عليهارسميا من قبل الحكومة فى المملكة العريبة السعودية  وشركة ارامكو هى الشركة الوطنية المسئولة عن اعلان اسعار البنزين  فى كل المملكة ويتم اعتمادها رسميا بعد الاعلان الرسمى منها ومن المعروف اعلان شركة ارامكو الوطنية عن اسعار الوقود والبترول  بشكل محدث شهريا  فى اليوم العاشر من الشهر  ويتم اعتماد الاسعار بشكل رسمى فى كل محطات الوقود ومصانع انتاج الطاقة والعديد من القطاعات التى تستخدم البنزين  فى اليوم التالى يوم الحادى عشر من الشهر  والان سنوضح لكم عن الاسعار الجديدة للوقود فى شهر مارس 2022 فى المملكة العريبة السعودية  على موقعكم ثقفنى نيوز .

سعر البنزين فى السعودية  لشهر مارس 2022

يتم اعلان اسعار الوقود والبترول من قبل شركة ارامكو بعد دراسة طويلة لاوقات طويلة يتم دراسة الاسعار  التى  من المقرر ان يتم الاعلان عنها ومن ثم اخذ قرار ويتم ارسال قائمة بالاسعار الى وزاة البترول لاخذ الموافقة الرسمية عليها  قبل الاعلان عن الاسعار الرسمية عبر موقع الشركة الوطنية عبر شبكات الانترنت واليكم الان قائمة بالاسعار الرسمية للوقود والبترول  فى  شهر مارس الحالي  فى المملكة العربية السعودية  :

أسعار الوقود والبترول لشهر مارس 2022 فى المملكة العربية السعودية  :-

  • سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.
  • بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.
  • سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.
  • سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.
  • سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

بيان شركة ارامكو عن اسعار شهر مارس 2022

جاءت بعض الاراء عن اسعار الوقود والبترول فى المملكة العربية السعودية التى تم الاعلان عنها بالرفض والاستياء خاصة بعد التوقعات بثبات الاسعار  التى تم الاعلان عنها فى شهر فبراير الماضى  وتآتى الاسعار الجديدة  بغلاء كبير مقارنة  بالاسعار شهر فبراير الماضى وأعلنت شركة ارامكو فى بيان مقتضب ان الشركة تعلن اسعار الوقود وفقا للاسعار العالمية للوقود فى جميع انحاء العالم وان زيادة الاسعار الحالية بسبب ما تمر به العالم  من ظروف الاصابة بفيرس كورونا المستجد .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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