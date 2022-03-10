رسميًا موعد صرف دعم تمهير 2022 صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة موعد صرف دعم تمهير 2022 وهو الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وفق ما أعلنه اليوم الخميس 10 مارس 2022 الموافق 7 شعبان 1443 يتم صرفه لمستحقيه مستوفي الشروط بعد قيامهم بإكمال فترة التدريب على رأس العمل مباشرة وليس بعد التسجيل بالبرنامج، وقد جاء توضيح ميعاد صرف دعم تمهير للمستحقين ردًا على سؤال أحد المواطنين عن موعد صرف الدعم وعن الدورات المتاحة للتقديم والتسجيل بها في الفترة الحالية.

موعد صرف دعم تمهير 1443

في نفس السياق السابق ذكره فإن برنامج تمهير واحد من أهم برامج رؤية المملكة 2030 فهو برنامج تدريب على رأس العمل تم تدشينه لاستهداف الخريجين والخريجات السعوديين من شتى الجامعات المحلية وجامعات خارج المملكة كذلك خريجي المعاهد والكليات حاملي شهادات الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، ليتم تدريبهم بالمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى الخاصة بالمملكة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد ثقلهم بخبرات ومهارات تهيئهم للمنافسة بالسوق.

كيفية التسجيل في برنامج تمهير بالخطوات 2022

لراغبي التسجيل ببرنامج التدريب على رأس العمل تمهير اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا يجب التأكد من استيفاء شروط الالتحاق ببرنامج تمهير.

أيضًا القيام بتسجيل الدخول عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات.

كذلك قم باختيار خانة جميع البرامج من قائمة برامجنا .

. في النهاية أكمل عملية التسجيل من خلال كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أبرز شروط التسجيل في برنامج تمهير بالمملكة 1443

إضافة لما سبق فإن للتسجيل ببرنامج تمهير يجب توافر العديد من الشروط بالمتقدم أو المتقدمة نذكرها كالتالي:

أولًا أن يكون المتقدم أو المتقدمة للبرنامج سعودي الجنسية. أيضًا شرط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم من احدى المعاهد أو الكليات الفنية والصحية والإدارية، مع الإلتزام بأن تكون مدة الدراسة التي حصل عليها لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة بمعدل فصلين دراسيين. كذلك يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو أعلى. كما يجب ألا يكون المتقدم للبرنامج على رأس عمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو غير الربحي. في النهاية شرط ألا يكون المتقدم مسجل في احدى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

هدف صندوق الموارد البشرية أهم أهداف الدعم للسعوديين بالمملكة

والجدير بالعلم أن دعم صندوق الموارد البشرية للقطاع الخاص بالمملكة أدى إلى رفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، مما عاد على اقتصاد المملكة بشكل إيجابي وغير مسبوق لذا فإن من أهم أهداف برنامج دعم التوظيف والتي تجني المملكة ثمارها نذكر التالي: