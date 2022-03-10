نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو السعودية..اسعار البنزين الجديد لشهر مارس 2022 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم عن أسعار وقود جديدة في أنحاء الوطن العربي خلال الساعات المقبلة، بعد مراجعة أسعار الوقود لشهر مارس 2022 بناءً على الأسعار العالمية، وستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة 11 مارس بالتزامن مع زيادة الأسعار العالمية بعد القرار وحظرت الولايات المتحدة الأمريكية بيع النفط الروسي في الولايات المتحدة وسننظر في سعر النفط في السعودية في السطور التالية.

أسعار البنزين في السعودية

تعلن أرامكو عن الأسعار الشهرية حتى لا يتأثر المستهلكون بتقلبات أسعار الصادرات البترولية، وهي سارية المفعول في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الحالي اعتبارًا من 11 مارس بعد تم الانتهاء من المراجعة الشهرية لأسعار البترول في السوق الداخلية وكانت أرامكو السعودية قد حددت بالفعل العاشر من الشهر كهدف، وستدخل التعرفة الجديدة حيز التنفيذ في اليوم التالي تقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات ومعايير الحوكمة من أجل تعديل أسعار الطاقة والمياه وكذلك أسعار الوقود لشهر مارس.

اسعار البنزين الجديد لشهر مارس 2022 في السعودية

أعلنت أرامكو السعودية عن أسعار وقود أساسية جديدة في المملكة بعد ساعات قليلة تزامنا مع ارتفاع أسعار البترول عالميا، وتعلن أرامكو أسعار الوقود الشهرية في المملكة العربية السعودية في العاشر من كل شهر ميلادي وكذلك أسعار الوقود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من ذلك الشهر فيما يلي الأسعار:

سعر البنزين 91 بـ 2.18 ريال سعودي.

سعر البنزين 95 بـ 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل بـ 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين بـ 0.70 ريال سعودي.

وينتظر مواطنون ومقيمون بالسعودية الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة لشهر مارس 2022 بعد ارتفاع سعر برميل النفط إلى قرابة 136 دولارًا مع توقعات بزيادة أخرى في سعر النفط، وكما أعلنت شركة أرامكو السعودية النفطية المملوكة للدولة اليوم الخميس 10 مارس عن تعديل السعر الشهري لشهر مارس 2022 كما فعلت في السابق في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.ولم تعلن أرامكو بعد عن أسعار جديدة لبنزين 91 و 95 أوكتان في السعودية يجب تحديث السعر الأساسي اليوم الخميس 10 مارس أسعار جديدة متوفرة.