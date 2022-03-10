الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية هيئة التقويم 1443

نتائج اختبار الرخصة المهنية، حيث يستعلم الكثير من شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية سواء كان للوظائف التعليمية العام أو التخصص عن الموعد الخاص بظهور النتيجة الخاصة بالاختبار، وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الموعد الخاص بظهور نتائج اختبار الرخصة المهنية التي سوف تكون في يوم 21 أبريل 2022 وذلك هو التاريخ المحدد من جانب الهيئة لظهور نتائج الأشخاص المسجلين لديها، ويعد اختيار الرخصة المهنية من الأمور الهامة التي تم توفيرها من أجل تحقيق عدة أهداف تسعي الهيئة إلي تحقيها، وسوف نوضح لكم أهمية هذا الاختبار ونوفر لكم رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

ما هي أهمية اختبار الرخصة المهنية؟

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعض الأهداف الهامة التي ترغب في تحقيقها من جرّاءِ توفير هذا الاختبار، ومن أهداف اختبار الرخصة المهنية ما يلي:

يتم الارتقاء بعدة جوانب بالعملية التعليمية، من أجل تحقيق خطط القيادة لرؤية المملكة حتي عان 2030 والعمل على تحسين جودة التعليم العام.

سوف يحصل المعلم على مجموعة كبيرة من الخبرات الوظيفية التي تعمل على إفادته بالعمل الخاص به كمعلم، وهناك ما يقرب من 38 تخصص يستفيد منه كل شخص من هذا الاختبار.

يعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين هو أحد المستندات والوثائق التي يتم منحها له من جانب الهيئة بناءً على معايير وشروط محددة، تفيد الحاصل عليها بأن يصبح مؤهلًا لمزاولة وظيفة التعليم، وفق درجات محددة ومدة زمنية محددة.

يعد هذا الاختبار هو أحد أهم المتطلبات الضرورية للحصول على الرتبة المهنية التي تصدر من جانب وزارة التعليم، ويرتبط الحصول عليها باجتياز هذا الاختبار الذي تم اعتماده بناء على مقاييس تربوية عامة وذات طابع تخصصي، وقد تم تقسيم الاختبار إلى قسمين؛ اختبار تربوي عام، واختبار تخصصي.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية

هيئة تقويم التعليم والتدريب قد حددت بعض الخطوات التي من خلالها يتم الاستعلام عن نتيجة اختبار الرخصة المهنية، وفيما يلي الخطوات: