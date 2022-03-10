نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 3 خطوات فقط.. الموارد البشرية تكشف كيفية إلغاء ملف منشأة 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات أونلاين، ومنها إلغاء ملف منشأة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بدلا من الذهاب إلى أحد المكاتب التابعة لها، وخسارة الوقت والجهد، فيما يأتي ذلك في ظل التيسير على المواطنين والمقيمين ومواكبة رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى رقمنة جميع الخدمات مثل الدول المتقدمة التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الشأن وألغت الأنظمة القديمة التي تعتمد على الأوراق والتواجد في المقرات.
خطوات إلغاء ملف منشأة في السعودية
وحدّدت وزارة التنمية البشرية في السعودية، خطوات إلغاء ملف منشأة في السعودية إلكترونيا، وهي على النحو التالي:
- تسوية وضع العمالة سواء بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- شَطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة عبر خدمة إِلغَاء مَلفّ مُنشَأة.
نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة نقل ملكية منشأة بنفس السّجل التجاري، وذلك من خلال:
- مُراجعة مكتب العمل في هذه الحالة، قبل تحويل ملف المالك السابق إلى تحت الإجراء.
- فتح ملف للمالك الجديد.
- نقل العمالة تلقائيًّا.
كيفية استخراج السجل التجاري في السعودية
ومن الممكن استخراج السجل التجاري في السعودية لمن هم فوق 18 سنة، ولا يعملون في الوظائف الحكومية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة.
- النقر على أيقونة السجل التجاري.
- إدخال الاسم التجاري، ونوع النشاط، ورأس المال، والعنوان الوطني.
- وإكمال خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة، وتسديدها إلكترونيًا، وطباعة السجل التجاري.
طريقة تعديل السجل التجاري
وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكن تعديل السجل التجاري، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات:
الاستفسار عن منشأة برقم السجل التجاري
ومن الممكن الاستفسار عن منشأة برقم السجل التجاري، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.
- اختيار خدمة الاستعلامات.
- الضّغط على خدمة الاستعلام عن المؤسسة برقم السجل.
- إدخال رقم السجل التجاري للمؤسسة التي نستعلم عنها.
- الضغط على بحث.
- الانتقال إلى صفحة جديدة بها بيانات المؤسسة.
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