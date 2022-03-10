نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. أسعار البنزين لشهر مارس فى السعودية ليوم الجمعة 11/3/2022 من شركة ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية حيث تم الاعلان الرسمى من شركة ارامكو عن اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية حيث من المعروف ان شركة ارامكو هى الراعى الرسمى للوقود فى المملكة العربية السعودية حيث انها تعلن عن اسعار البنزين والبترول بشكل دوري محدث فى اليوم العاشر من كل شهر ويتم تطبيق الاسعار فى اليوم التالى من الشهر وتم الاعلان عن اسعار الوقود والبترول بشكل رسمى عبر موقع الشركة العالمية رسميا بعد اخذ الموافقة الرسمية من الحكومة السعودية عن طريق وزارة البترول فى المملكة العربية السعودية وسنعرض لكم الاسعار الرسمية للبترول والوقود عبر موقعكم ثقفنى نيوز ..

اسعار البنزين لشهر مارس 2022

اعلنت شركة ارامكو عن اسعار البنزين والبترول بشكل رسمى اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس وتم توزيع تلك الاسعار على كل محطات الوقود ومصانع انتاج الطاقة فى الممكلة العربية السعودية وتأتى الاسعار بها بعض الزيادات مقارنة بشهر فبراير الماضى مما اعطي علامات عدم الرضا بين جموع الشعب السعودى والان نعلن لكم اسعار البنزين فى السعودية :

أسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر مارس 2022

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

وتوضح قائمة اسعار الوقود والبترول الجديدة فى شهر مارس زيادة بسيطة فى الاسعار عن الشهر الماضى وعلى الرغم انها زيادة بسيطة الا انها لم تلقى قبول من كل طوائف الشعب السعودى والذى كان يأمل فى تقليل الاسعار اوحتى ثباتها خاصة ان البترول يعد الشريان الاساسى للحياة فى المملكة العربية السعودية .

اعلان ارامكو اسعار البنزين اليوم

بعد الاعلان عن اسعار الوقود اليوم فى المملكة العربية السعودية تسأل عدد من الناس عن السبب الحقيقى لزيادة اسعار الوقود فى الشهر الحالى بعد عدة توقعات بثبات الاسعار شهر فبراير الماضى فى الشهر الحالى وقال مصدر مسئول تحفظ على ذكر اسمه فى شركة ارامكو ان الشركة تراعى اسعار الوقود عالميا وتضع الاسعار الجديدة فى كل شهر بناءا على تلك الاسعار وتراعى شركة ارامكو ظروف الاصابات بفيرس كورونا المستجد فتحاول ان لا تفرض زيادات كبيرة على فئات الشعب السعودى .