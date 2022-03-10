الاعلان عن اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 فى كل محطات الوقود من شركة ارامكو يوم الجمعة 11/3/2022 حيث تم الاعلان الرسمى عن اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية حيث يترقب العديد من المواطنين الاعلان الرسمى لشركة ارامكو عن اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 10/2/2022 عبر موقعها الرسمى ومن المعتاد ان تعلن شركة ارامكو عن اسعار البنزين بشكل دورى كل شهر خاصة فى اليوم العاشر من كل شهر ويتم تطبيق الاسعار فى يوم الحادى عشر من كل شهر وعبر موقعكم ثقفنى سننشر الاسعار الرسمية للوقود والبترول فى المملكة العربية السعودية من موقع شركة ارامكو الرسمى

اسعار البنزين لشهر مارس 2022 من شركة ارامكو

كما ذكرنا لكم انه يتم الاعلان اسعار البنزين والبترول من شركة ارامكو في السعودية في اليوم من كل شهر بشكل دورى علي مدار العام وتأتى اسعار شهر مارس الجاري اعلي بشكل بسيط عن اسعار شهر فبراير الماضى حيث تعتمد تلك الزيادة فى الاسعار نظرا لغلاء سعر البنزين فى كل انحاء العالم واليكم الان قائمة باسعار البنزين من شركة ارامكو فى المملكة العربية السعودية .

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

وهذا يعكس الزيادة الكبيرة التى جاءت فى اسعار البنزين عن الشهر الماضى مما اعطى علامات استفهام عن سبب ارتفاع اسعار الوقود والبترول فى المملكة العربية السعودية حيث يعد البترول هو العنصر وشريان الحياة ومصدر الدخل لكل فئات الشعب فى الممكلة العربية السعودية وما اعطى حالة عدم الرضا بين كل فئات الشعب السعودى واعطى التساؤلات حول السبب الحقيقى فى استمرار زيادة اسعار البنزين حيث كانت اسعار شهر فبراير الماضى هي

سعر بنزين 91 نحو 2.18 ريال لكل لتر.

سعر بنزين 95 نحو 2.33 ريال لكل لتر.

سعر الديزل 0.52 ريال لكل لتر.

سعر غاز البترول المسال في السعودية نحو 0.75 ريال لكل لتر.

شركة ارامكو توضح سبب زيادة سعر الوقود

اوضح مصدر مسئول فى شركة ارامكو عن السبب الحقيقى لزيادة سعر الوقود والبترول فى شهر مارس الجارى حيث قال ان ذلك يرجع للاسعار العالمية والاحوال التى تمر بها كل بلاد العالم بسبب ظروف الاصابة بفيرس كورونا المستجد وان الشركة تراعى عدم زيادة الاسعار بشكل مبالغ فيه حرصا على مصالح كل فئات الشعب .