نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اسعار البنزين من أرامكو لشهر مارس 2022 Aramco Saudi إعلان سعر البنزين 95 و91 اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- اسعار البنزين من أرامكو لشهر مارس 2022 حيث أن شركة أرامكو Aramco Saudi تعلن سعر البنزين 95 و91 اليوم، أصبح الكثيرين من الأشخاص يبحثون في الوقت الحالي داخل المملكة العربية السعودية سواء كانوا من المواطنين أو من المقيمين داخل المملكة عن أسعار البنزين لشهر مارس 2022، وجاء ذلك التساؤل عقب قيام شركة أرامكو بوضع تسعيرة البنزين الجديدة داخل السعودية لشهر مارس، وكانت قد أتت أسعار البنزين بصورة عامة مرتفعة مقارنة بباقي الشهور الماضية، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل، لذا فنحن في السطور الآتية سوف نعرض لكم أسعار شركة أرامكو السعودية للبنزين، فتابعوا معنا الآتي.

عاجل:- اسعار البنزين من أرامكو لشهر مارس 2022 Aramco Saudi

من المعروف للجميع أن شركة أرامكو السعودية دوماً ما تقوم بإجراء تحديث دوري بصورة شهرية، وذلك خلال العشر أيام الأولى من كل شهر، وذلك للإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين، وتعد شركة أرامكو Aramco هي أحد أكبر وأهم شركات البترول داخل المملكة العربية السعودية وهي المسؤولة عن تحديث وتغيير الأسعار الجديد في بداية كل شهر، وذلك يحدث بعد القيام بأخذ موافقة الحكومة السعودية قبل فرض وتقرير الأسعار الجديدة للبنزين.

وكان قد توقع المواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة أن تأتي الأسعار لشهر مارس مرتفعة بشكل ملحوظ عن باقي الشهور الماضية، وذلك نتيجة لظروف الحرب القائمة في الوقت الحالي بين روسيا وأوكرانيا وهو الأمر الذي تسبب في حدوث التذبذب في أسعار البترول والبنزين داخل الأسواق المحلية والعالمية.

تسعيرة البنزين الجديدة من شركة أرامكو

جاء تسعيرة لتر البنزين فئة 91 بسعر 2,18 ريال سعودي.

أما سعر لتر البنزين فئة 95 بسعر 2.33 ريال سعودي.

وكذلك قد جاء سعر لتر الديزل بقيمة 0,63 ريال سعودي.

في حين أنه قد بلغ سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

وكان قد جاء أيضًا سعر لتر غاز البترول المسال بحوالي سعر 0.75 ريال سعودي.

وما هو جدير بالذكر أن تلك الأسعار سوف يتم تغيرها بداية من يوم الحادي عشر من أبريل

تحديث اسعار البنزين في السعودية من أرامكو

تعد شركة أرامكو واحدة من الشركات السعودية المسؤولة عن أسعار البنزين السعودي، فهي الرائدة في مجالات الكيميائيات وإنتاج الطاقة، وهو الذي قد أهلها لتكون أحد الشركات المساهمة في عمليات دعم التجارة العالمية، بجانب كونها تساعد في تحسين اليومية للملايين من الأشخاص حول العالم.

تعتبر شركة أرامكو للنفط السعودي هي الشركة المسئولة عن جميع أسعار النفط داخل المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت أن جميع أسعار النفط سوف ترتفع مع بداية كل شهر ميلادي جديد، ولقد قامت شركة أرامكو في الشهرين الماضيين بوضع التحديث الجديد على أسعار البنزين في السعودية، وهذا ما سوف يحدث كل شهر.