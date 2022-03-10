موعد صرف دعم تمهير النقدي صندوق هدف

موعد صرف دعم تمهير النقدي، حيث يستعلم عدد كبير في المملكة العربية السعودية من مستفيدي برنامج تمهير عن موعد الصرف الخاص بالدعم النقدي الذي يقوم البرنامج بصرفه لجميع المشاركين به، وقد أكد صندوق هدف بأن الدعم المالي الخاص بالتدريب يتم صرفه بعد قيام كل مستفيد بمباشرة التدريب وتواجده على رأس العمل ولا يتم الصرف بعد تسجيل الشخص في البرنامج، وقد جاء ذلك الرد بعد توجيه سؤال من أحد المواطنين عن الدورات التي يتم توفيرها من جانب البرنامج وعن الموعد الرسمي الذي يتم فيه صرف الدعم، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في برنامج تمهير.

رابط التسجيل في برنامج تمهير

وضحت خدمة العملاء من خلال برنامج هدف بأن خطوات التقديم في تمهير تتطلب قيام المستفيد بتسجيل بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم كالتالي:

الدخول على رابط التسجيل التالي: صندوق هدف.

يجب الدخول إلى الملف الإلكتروني الموضح بالموقع ثم الدخول إلى القائمة التالية (برامجنا).

وإلى أن تصبح الحالة العامة للأهلية (مؤهل) فيستطيع المستفيد أن يتقدم على الفرص التدريبية المتوفرة.

بعد ذلك يقوم المستفيد بالانتظار حتي يتم قبول أي من المنشآت له والقيام بإرسال العرض التدريبي له.

ثم بعد ذلك يتم الصرف بعد أن يقوم المستفيد بمباشرة التدريب وتواجده على رأس العمل داخل المنشأة.

شروط التقديم في تمهير

حتي يتم قبول طلب أي مستفيد جديد لديه رغبة في التقديم في برنامج تمهير، يجب توافر الشروط التالية من أجل قبول الاستحقاق والتسجيل الخاص به في البرنامج: