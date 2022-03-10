نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للمطلقة وهل يوجد دعم سكني للعزاب رابط التسجيل في برنامج سكني sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دعم سكني للمطلقة من أكثر المواضيع التي تلقى اهتمام وبحث مكثف عبر محرك البحث جوجل، حيث تسعى المرأة المطلقة إلى الاستفادة من دعم برنامج سكني، لكن هل كل امرأة مطلقة يحق لها الحصول على الدعم هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل “ثقفني”.

في البداية أحب أن أوضح لكم ما هو برنامج سكني وما هي الجهات المسؤولة عن البرنامج، ومن هم الفئات المستفيدة من دعم برنامج سكني، برنامج سكني هو برنامج حكومي تابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، والهدف من البرنامج هو توفير الدعم المادي اللازم للأسر التي ينطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على سكن مناسب.

حيث تحرص المملكة العربية السعودية نحو توفير حياة كريمة لكل مواطنيها، ومن أهم مقومات الحياة الكريمة وجود سكن مناسب يضمن جودة حياة مناسبة، لكن وضعت الوزارة بعض الشروط فيمن يستحق الدعم السكني، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال شروط الدعم السكني للمطلقة، وهل يستحق العازب الدعم السكني، وما هي طريقة ورابط التسجيل في برنامج سكني.

شروط الدعم السكني للمطلقة

يشترط أن تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة داخل المملكة.

ألا تكون قد استفادة قبل ذلك من دعم برنامج سكني.

يجب أن يكون مر على طلاقها عامان على الأقل.

أن تكون المرأة المطلقة هي العائل الوحيد لأبناها مع تقديم ما يدل على ذلك.

ألا يزيد عمر أبنائها من الذكور عن 25 عام وهي العائل الوحيد لهم.

هل يوجد دعم سكني للعزاب

ازداد البحث بشكل كبير من قبل العزاب عن أحقيتهم في الحصول على دعم برنامج سكني، ووفق شروط البرنامج أن يكون الدعم مقدم للأسرة وليس لفرد، لذلك لا يحق للأعزب الحصول على دعم سكني.

رابط التسجيل في برنامج سكني

يبحث الكثير من الأسر داخل المملكة العربية السعودية على طريقة ورابط التسجيل في برنامج سكني للاستفادة من الدعم المقدم. ويتم التسجيل عبر رابط sakani.sa بالطريقة التالية:-