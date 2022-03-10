اعلان اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 قبل التطبيق يوم الجمعة 11/3/2022 من ارامكو نوافيكم بها الان، حيث يجري الان الاستعداد على نشر نتائج المراجعة الدورية للاسعار البنزين والطاقة داخل المملكة العربية السعودية التي تتناسب مع الاسعار العالمية الخاصة بالوقود والطاقة على مستوي العالم، لذا نستعرض ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اجدد اسعار البنزين فى الاسواق السعودية الان.

اعلان اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022

تسود حالياً حالات من التوتر والقلق حول التعرف على اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس، حيث من المقرر على ان تبدا شركة ارامكو بالاعلان عن اجدد اسعار البنزين المقرر تطبيقها يوم الغد الجمعة الذي يوافق ميلادياً 11 مارس 2022، حيث تخضع مواد البترول والطاقة الى تحديثات شهرية بعد ان كانت تحديثات تطبيق كل ربع سنوي، حيث تم تعديل هذا النظام حتي لايتأثر على المستهلكون بالمملكة العربية السعودية فى حال تذبذب الاسعار، على ان تحدد ارامكو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليكون موعد رسمي لتغير اسعار البنزين ومواد البترول والطاقة داخل الاسواق السعودية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية احدث الاسعار الموجودة حالياً بالاسواق السعودية.

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

نتابع الان ونستعرض مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اخر تعديلات الصادرة من شركة ارامكو على اسعار البنزين والطاقة على اسعار بنزين 91او بنزين 95 او زيت الكيروسين او غاز البترول اليوم الموافق ميلادياً 10 مارس 2022 قبل الاعلان عن الاسعار الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر لتر البنزين 95 : 2.33 ريال سعودي .

سعر لتر بنزين 91 : 1.18 ريال سعودي .

قيمة سعر لتر الديزل : 0.63 ريال سعودي .

سعر لتر الغاز الطبيعي: 0.75 ريال سعودي.

على ان تاتي الاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلي وفقاً للاخر تعديلات شركة ارامكو فى شتي محطات الوقود والطاقة، على ان من المخطط على ان يتم الاعلان عن اجدد اسعار البنزين ليبدأ اعمال تطبيقها اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11 مارس 2022، على ان نوافيكم على غرار هذا الامر بكل ماهو جديد ومتعلق حول تلك الاسعار