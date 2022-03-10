نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية لجميع محافظات المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الوليد الخيرية هي أحد المؤسسات الاجتماعية التي تعمل علي مساعدة تحسين حياة المواطن وتقديم العديد من الخدمات الإنسانية لجميع المواطنون الذين يستحقون المساعدة، وتهتم مؤسسة الوليد الخيرية بالعديد من البرامج التي تهدف إلى مساندة المواطن في أصعب الظروف الشخصية التي يمر بها كل شخص، ومن هذه البرامج برنامج الإسكان التنموي وبرنامج السيارات والذي يمتد حتي عام 2030، حيث يتم توفير العديد من الوحدات السكنية التي تناسب ظروف كل شخص علي حده، بالإضافة إلى توفير وسيلة مواصلات تناسب جميع الأشخاص من الرجال والنساء في حالة توفر الشروط المؤهلة للحصول علي هذه المساعدات، وقد وصل عدد المساعدات التي قدمتها مؤسسة الوليد الخيرية للمواطنين بالمملكة إلى مليون مواطن خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات، ويتم تقديم مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية مجاناً لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم أحقية صرف هذه المساعدات, كما تعمل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية علي منح الأشخاص أصحاب الإعاقات مساعدات مختلفة أيضاً لإعانتهم ومساعدتهم في عيش حياة كريمة.

شروط التسجيل في دعم مؤسسة الوليد الخيرية

أوضحت مؤسسة الوليد الخيرية أنه التسجيل في الموقع الإلكتروني من أجل الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة سواء السكن أو السيارة، حيث تصرف مؤسسة الوليد جميع المساعدات لمن يستحق صرف المساعدة دون وجود أي استثناءات، ويتم ذلك من خلال توافر شروط التسجيل في كل شخص حتي يتم قبول طلب التسجيل:

يجب توافر سن محدد لا يقل عن واحد وعشرين سنة كحد أدني حتي يستطيع أي شخص التسجيل بالموقع.

عائل الأسرة يجب ألا يحصل علي راتب شهري يزيد عن ثلاث ألف ريال سعودي.

عدم امتلاك المستفيد أي وحدات سكنية داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك المستفيد أي مركبات تنقل داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية.

موافقة المستفيد علي عدم التصرف بالبيع في أي دعم يتم الحصول عليه سواء السكن أو السيارة.

تصنيف الأسر أو الأفراد التي تقوم بالتسجيل علي أنها من الأسر الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً إلى هذه المساعدات داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون الشخص المستفيد يخضع إلي شروط التوريث, وذلك في حالة الوفاة عائل الأسرة.

يجب أن يخضع الشخص المستفيد أيضاً إلي إشراف الجهات والجمعيات علي مستوي المملكة العربية السعودية, بحيث تقوم الجمعيات والجهات بمتابعة التزام الشخص المستفيد بالاتفاقات المبرمة بينه وبين مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية والتي تتعلق بالخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز وهكذا.

تعهد الشخص المستفيد من الوحدة السكنية أن يقوم بإرجاع الوحدة السكنية في حالة ان اصبح المستفيد ميسور الحال من حيث الأموال, أو توفي الشخص لا قدر الله, أو لأي سبب اَخر غير ذلك, حيث أن الوحدة السكنية لا تورث إلا إذا ترك الشخص المتوفي أطفالاً صغاراً لا يقدرون علي العمل.

رقم تواصل المواطنين مع مؤسسة الوليد الخيرية

مؤسسة الوليد الخيرية يسهل علي جميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن طريقة التسجيل أو الاستفسار عن طلب تم تقديمه من قبل أو للاستفسار عن أي طلب يخص التعامل مع مؤسسة الوليد الخيرية، ويتم ذلك من خلال الرقم الموحد التالي 966112110000.

أو يمكنك أن تقوم بالدخول إلي موقع مؤسسة الوليد بن طلال علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر وإرسال رسالة من اجل الاستفسار أو الشكاوى التي لديك للحصول علي المساعدة.

مركز الاتصال الخاص بالصم للوليد للإنسانية

من الخدمات المميزة التي تقدمه مؤسسة الوليد بن طلال لفئة محددة من شريحة المجتمع وهم فئة الصم وهي خدمة توفير وسيلة وسائل اتصال لهم, وتهتم مؤسسة الوليد بن طلال للخدمات الإنسانية توفير كل سبل التواصل مع جميع الفئات بمختلف قدراتهم الشخصية وذلك مثل الصم.

البريد الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية

يمكنك أن تقوم بالتواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بهم, حيث أن البريد الإلكتروني لمؤسسة الوليد @alwaleed_talal @alwaleed_philan, حيث يمكنك أن تقوم بإرسال كل استفساراتك وأسئلتك أو الطلبات التي تريدها من مؤسسة الوليد عبر هذا البريد.

موقع التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية يتم من خلال توافر الشروط السابق ذكرها في كل شخص يرغب في التسجيل يعاني من مشكلة عدم وجود سكن مناسب أو عدم توافر وسيلة تنقل مناسبة خاصة به، ويتم التسجيل من خلال خطوات بسيطة تتم كالتالي:

تسجيل طلب مساعدة من خلال الدخول علي موقع الوليد للإنسانية.

تسجيل جميع حقول البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الشخصي ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكافة البيانات المطلوبة.

تفعيل الدخول عبر تويتر ثم الضغط علي تسجيل.

تسجيل الدخول كمستخدم جديد

يمكنك الآن التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية من خلال التسجيل كمستخدم جديد, حيث يمكنك الاستفادة من الخدمات المقدمة من مساعدات مالية أو الحصول علي سيارة أو وحدات سكنيه مختلفة من المؤسسة, كل ما عليك فعله هو التسجيل كمستخدم جديد من خلال الخطوات التالية.

الدخول إلي موقع مؤسسة الوليد للخدمات الإنسانية. الضغط علي تسجيل جديد, من الأيقونة الظاهرة أمامك. قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك مثل (كتابة الاسم الشخص المتقدم رباعي- كتابة البريد الإلكتروني الذي يخص المتقدم, ثم يتم تأكيده مرة اَخري – كتابة رقم الجوال الخاص بك- رقم الهوية الوطنية- إدخال رقم سري خاص بك ثم تأكيده مره اَخري. وفي اَخر خطوة تقوم بالضغط علي تسجيل.

استرجاع كلمة المرور في حالة النسيان

وفر موقع الوليد بن طلال والمشهور بالوليد للإنسانية خدمة إلكترونية مميزة لكل شخص لديه حساب علي موقع الوليد بن طلال للخدمات الخيرية ونسي كلمة المرور للدخول علي الصفحة الشخصية له, حيث هذه خدمة هي استعادة كلمة السر الخاصة بالصفحة الشخصية لك, فعند فقدان كلمة المرور يمكنك استرجاعها بالخطوات التالية.

الدخول علي موقع الوليد بن طلال للأعمال الخيرية..

الضغط علي أيقونة حسابي.

ثم عند جملة هل نسيت كلمة المرور اضغط علي كلمة هنا, يتم الضغط علي كلمة هنا.

ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني المسجل علي الموقع, ليقوم الموقع بإرسال رسالة بها رقم سري جديد مؤقت.

شروط تملك الشخص للسيارة التي حصل عليها من مؤسسة الوليد بن طلال

تسعي مؤسسة الوليد بن طلال إلي منح فئات محددة سيارة لكي يتم استخدامها في المواصلات, كما أعلنت مؤسسة الوليد الخيرية أن المؤسسة سوف تقوم بالإعلان عن أسماء الفائزين شهرياً من خلال الحساب الرسمي للأمير الوليد ابن طلال علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر, وبعدها تقوم المؤسسة بالتواصل مع الفائزين من خلال الاتصال عليهم مباشرة,

يجب مرور خمس سنوات علي استلام السيارة لكي تستطيع الحصول عليها.

لا يقل عمر الشخص المستفيد من السيارة بعد مرور خمس سنوات عن 21 عاماً.

ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري للأسرة عن ثلاث الآف ريال سعودي.

يجب أن لا يكون هناك مخالفات مرورية علي المستفيد.

تعاون مؤسسة الوليد بن طلال مع منصة سكني

تتعاون مؤسسة الوليد بن طلال مع منصة سكني لمنح المساكن المجانية المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال للأسر التي تستحق الحصول علي هذه المساعدة, وتم وضع لع الشروط المشتركة بين مؤسسة الوليد للإنسانية وبين منصة سكني لجعل هذه المساعدة تصل لمن يستحقها.

خطوات تفعيل حساب تويتر للتواصل في موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكنك الآن تفعيل حساب تويتر الخاص بك في موقع الوليد للإنسانية من خلال أن تقوم باتباع الخطوات التالية.

إيصال رقم الطلب مباشرة إلي الوليد بن طلال.

إيصال رقم الطلب مباشرة إلي موقع مؤسسة الوليد الخيرية.

العلم بإعلان لائحة المستفيدين فور صدورها.

إنجازات مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية

تتواجد مؤسسة الوليد بن طلال منذ اكثر من واحد أربعين عاماً أنجزت خلالهم المؤسسة تلك الإنجازات, حيث قام الأمير الوليد بن طلال بكتابة من قبل تغريده علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل مؤسسة الوليد للإنسانية.

تم مساعدة أشخاص في اكثر من مائة وتسع وثمانين دولة.

بالإضافة إلي وجود اكثر من ألف مشروع قائم في العديد من دول العمل ويتم تقدير هذه الدول بمائة واربع وستين دولة..

أنفقت مؤسسة الوليد بن طلال اكثر من اربع مليارات دولار علي الأعمال الخيرية المختلفة

متي وكيف يتم الإعلان عن المستفيدين الجديد من مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

حيث كتب الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال انه يتم الإعلان عن المستفيدين من مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال كل شهر عن طريق الحساب الرسمي لصاحب السمو الوليد بن طلال علي توتير, ومن بعدها يتم الإعلان عنهم علي حساب توتير الخاص بالمؤسسة, والاهم من ذلك انه عندما يأتي ميعاد تسليم الدفعات فان مؤسسة الوليد الإنسانية تقوم بالتواصل المباشر من خلال الجوال مع الشخص المستفيد ليقوم بالذهاب والحصول علي المساعدة التي قام بالتقدم عليها, سواء كانت هذه المساعدة المسكن أو مساعدات السيارات, كما يجب عند الذهاب لاستلام المساعدة التي تقدمت لها لابد من إحضار الهوية.

يتسأل بعض الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب إلي مؤسسة سمو الأمير الوليد بن طلال للإنسانية عن هل يمكن أن يقوموا بتعديل أو إلغاء الطلب المقدم منهم للاستفادة من احد خدمات المؤسسة أم لا, فالإجابة علي هذا السؤال هي نعم يستطيع المتقدم التعديل أو إلغاء الطلب وذلك في حالة لم يقم المشرف بتغير حالة المستفيد.

أهداف مؤسسة الوليد بن طلال

تهدف مؤسسة الوليد بن طلال إلي تطبيق مبادئ والأهداف الخيرية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية, وفي ظل ذلك قامت المؤسسة بإطلاق العديد من البرامج الخاصة بتطوير المجتمع وتحسين حياة الفرد, كما عملت مؤسسة الوليد بن طلال علي توفير وحدات سكنية بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمساجد ووسائل مواصلات.

تسعي مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من خلال برنامج الإسكان أن تقوم بتغطية كافة المحافظات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية, ومع ذلك يتم الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجاً وفقراً, ويتم مراعاة طبيعية تكوين الأسرة السعودية, ومن هذا المنطلق فقد تم الاستفادة من هذا البرنامج من اكثر من مليون شخص.

كما تسعي مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية إلي تقديم يد العون والمساعدة إلي أصحاب الهمم والقدرات الخاصة وأصحاب الإعاقات, حيث تقدم مؤسسة الوليد مساعدات مالية وعينية كثيرة لهؤلاء الأشخاص حتي تساعدهم في حياتهم ولكي يعيشون حياة مثلهم مثل أي شخص, وتقديم المؤسسة هذه المساعدات لجميع هؤلاء الأشخاص داخل المملكة السعودية.

تقوم مؤسسة الوليد بن طلال بالتطلع إلي المستقبل, وذلك لأنه احد سمات أو الصفات التي وضعتها المؤسسة لتوفير حياة إنسانية لجميع الفئات, حيث من ضمن رسائل مؤسسة الوليد للإنسانية أنها تؤمن أينما وجدت الحياة وجدت الإنسانية, وانه لابد أن يسعى إليها الجميع من اجل توفير حياة كريمة, وان مسؤولية تحقيقها تقع علي الجميع.

وتعمل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية علي تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والعينية إلي الدول التي تحدث لها الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وما إلي ذلك, حيث ما عمل حكومة هذه الدول لإرجاع الأوضاع كما كانت ولكن قد يكون هناك تقصير فتعمل المؤسسة علي تقديم بعض المساعدات لهم ليقفوا علي ارجلهم مره اَخري.

تسعي دائماً مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية إلي دعم المشاريع المستدامة في الدول الأكثر احتياجاً, وذلك من خلال التعاون المشترك بين مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية مع العديد من المؤسسات الخيرية الأخري ومؤسسات الدولة والهيئات غير الربحية, فتقوم بتقديم المساعدات المختلفة للقضاء علي الفقر بكل أشكاله في الدول الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً.

بعضاً من الأسئلة التي تدور في أذهان المستفيدين أو من تقدم بطلب للحصول علي مساعدة

يتساءل الكثير من المستفيدين علي الجهة المسؤولة عن التسكين والسيارة مع مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية, وأجاب الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال بأن شركة الموردة هي المسؤولة عن السيارات, والجمعيات صاحبة الشراكة مع المؤسسة مسؤولة عن التسكين.

يتسأل الكثير من الناس أيضاً لماذا عند الدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يكون الموقع في بعض الأحوال لا يفتح, ليجيب المسؤولين عن الموقع انه بسبب كثرة الأعداد التي تقوم بالدخول علي الموقع فانه يسبب ضغط عليه مما يجعله لا ينفتح, فيجب أن تتم الزيارة لاحقاً بعد دقائق.

وأجابت مؤسسة الوليد بن طلال علي السؤال المطروح من احد المتقدين للاستفادة من الخدمات الخيرية لمؤسسة الوليد بن طلال, والسؤال كان إذا أردت أن أقوم بإلغاء الطلب أو التعديل علية فهل يمكننني ذلك أم لا, فأجابت مؤسسة الوليد بن طلال بانه يمكن لأي شخص تقدم أن يقوم بالتعديل أو الإلغاء.

ورش العمل التدريبية والإنتاجية لدعم الحرفيات السعوديات

قامت مؤسسة الوليد للإنسانية بالاشتراك مع جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن والتي تعد من اكبر الجامعات النسائية في العالم علي إنشاء سلسلة جديدة من ورش العمل التدريبية والإنتاجية لدعم السيدات السعوديات الحرفيات وذلك علي أن تضم هذه الورش منتجات كثيره للتعلم منها.