نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي 2.5 مليون ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين وإعادة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مواطني ومقيمي المملكة عن أفضل عروض تمويلية شخصية بأبسط الإجراءات، أو حتى تكون بموافقة سريعة وفورية حتى يتم سداد المديونية أو الحصول على كل ما يحتاجون إليه في أقل وقت ويتم دفع الاستحقاق الشهري بمبالغ مالية بسيطة وفق الراتب الشهري، وتتميز العروض التمويلية بأنها توفر تمويل شخصي أو تأجيري أو عقاري بفترة سداد طويلة ومبلغ تمويل جيد، وهذا العرض متوفر لك بمبلغ يصل حتى 2 مليون ونصف وإعادة التمويل بنفس المبلغ أيضاً، وكل هذا يتم وفق الشروط المعلن عنها للسعودين والمقيمين.

تمويل شخصي 2 مليون ونصف بدون كفيل

قام بنك الراجحي بتوفير أفضل العروض للتمويل الشخصي وإعادة التمويل وأيضاً منتج سداد المديونية، شروط التمويل التقاعدي، وكل هذه التمويلات متاحة خلال شهر بداية من شهر مارس وحتى نهايته، على أن يقوم من يبحث عن هذا العرض التمويلي بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة ليحصل عليه في أسرع وقت، ومن أهم المزايا أن التمويل بدون كفيل ويبلغ 2 مليون ونصف ريال، بفترة سداد تصل حتى خمس سنوات للمواطنين وثلاث سنوات للمقيمين، قرض للعاطلين عن العمل، بمعدل نسبة يبدأ من 2.41%، كما أن المنتج التمويلي متاح للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، وأيضا لك أن تحصل على إعادة التمويل بنفس المبلغ وبفترة سداد طويلة ولكن بمعدل فائدة سنوي يبدأ من 3.40%، كما يمكنك أن تتقدم بطلب التمويل من خلال التطبيق الإلكتروني وذلك لسرعة التنفيذ والموافقة الفورية.

شروط التمويل الشخصي

لمن يريد أن يحصل على التمويل يجب أن تكون متوافقة مع الشروط المعلن عنها من قبل بنك الراجحي، قرض شخصي للمتقاعدين بأقل راتب، وهي أن يكون المتقدم السعودي لا يقل العمر عن 18 عاما وحتى 60 عاما، وللمقيم لا يقل عن 23 عام ولا يتخطى 55 عاما، أما المتقاعدين فحتى سن 70 عاما، وأن يكون موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والدخل الشهر للمواطنين السعوديين لا يقل عن 2000 ريال، أما المقيمين فلا يقل عن 5000 ريال، وللمتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال، ولكن في هذا العرض التمويلي فلأول مرة يجب أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال، ولإعادة التمويل لا يقل عن 10 ألف ريال، أما لمنتج سداد المديونية فيكون الراتب الشهري لا يقل عن 4000 ريال.

طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي

هناك ثلاث طرق من خلال بنك الراجحي حتى تحصل على التمويل أو العروض المتوفرة، وذلك من خلال التطبيق أو التوجه إلى الموقع الإلكتروني، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001241222، أو التوجه إلى أحد فروع بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، لتحصل على كافة العروض المقدمة للمواطنين والمقيمين بدون كفيل.