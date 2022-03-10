نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول والاستعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول المشتركين، حيث أتاحت المؤسسة العامة خدمة التسجيل في التأمينات الاجتماعية أون لاين، والاستفادة بالخدمات التي دشنتها عبر بوابتها الإلكترونية، ومن أبرز تلك الخدمات الاستعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية، والتحقق من المستحقات المالية، بالإضافة إلى حجز موعد التأمينات الاجتماعية وغيرها، ويعد نظام التأمينات الاجتماعية حماية لكافة العاملين في القطاعات المختلفة، أثناء الخدمة وبعد التقاعد عند سن المعاش، من حيث توفير التأمين الصحي، والتعويضات في حالة العجز والمرض من خلال نظام ساند، والمعاش بعد التقاعد.

التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول

تعد التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول من أحد الخدمات التي تسهل على المشتركين بها من كافة أنحاء المملكة التواصل مع بوابة التأمينات الإلكترونية، وبالتالي الاستفادة بكافة الخدمات بالطريقة التالية:

زيارة رابط التسجيل في التأمينات الاجتماعية. حدد نوع المستخدم أفراد أم أعمال أم جهة حكومية. تعبئة حقول بيانات المستخدم المطلوبة. كتابة رمز التحقق المرئي كما هو بالشكل الظاهر أمامكم. يتم النقر على تسجيل الدخول.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

وفرت المؤسسة العامة للتأمينات خدمة التسجيل في التأمينات الاجتماعية أون لاين لكافة المشتركين في نظام التأمينات، بالطريقة التالية:

افتح رابط التسجيل في التأمينات الاجتماعية أون لاين. املأ حقول البيانات المطلوبة أمامك. سجل رقم الهوية الوطنية، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الجوال. عين كلمة المرور ثم أعد كتابتها ثانيةً في خانة تأكيد كلمة المرور. أدخل رمز التحقق المائي ثم وافق على سياسة الاستخدام. اضغط على زر أكمل ثم تأكد من صحة البيانات. تتبع الخطوات حتى تنتهي التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

التأمينات الاجتماعية استعلام

بإمكان كافة المشتركين في التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول، والاستفادة من خدمات الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمستحقات المالية بالطريقة التالية:

انتقل إلى بوابة التأمينات الاجتماعية. انقر على زر تسجيل الدخول. سجل البيانات المطلوبة ثم الدخول. انتقل إلى تبويب الخدمات الإلكترونية ثم اختر الاستعلام عن مدة الاشتراك. ادخل رقم الهوية ثم اختر تحقق.

رابط التسجيل في التأمينات الاجتماعية

دشنت المؤسسة العامة للتأمينات رابط رسمي يتمكن من خلاله المشتركين من تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد التسجيل في التأمينات أون لاين؛ وذلك لتوفير الوقت والمجهود على المشتركين، فمن خلال رابط بوابة التأمينات الاجتماعية يتمكن المشترك من الاستعلام عن مدة الاشتراك، والتحقق من المستحقات المالية، فضلًا عن الاستفادة بخدمة المواعيد، وذلك في سبيل التحول نحو الرقمية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة.