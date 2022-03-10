نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ريف لمن بدون وظيفة وخطوات التسجيل في الدعم للمواطنين والمواطنات في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم ريف للعاطلين عن العمل والذين يبحثون عن وظيفة لعمل حر، فهناك العديد والكثير من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية من ما يبحثون عن وظيفة تساعدهم على المعيشة، ويستطيعون من خلالها أن يحصلوا على مبلغ من المال يساهم في إعانتهم على الحياة وشراء كل ما يحتاجون إليه، وأيضاً دفع المصاريف الدراسية وامتلاك سيارة أحلامهم بسعر جيد، ولذلك قد قامت بعض الجهات الحكومية بتوفير برامج حكومية تقم بدفعهم للحصول على العمل المستحق لهم بأقل الشروط ومساعدة منهم للتقدم داخل المجتمع وتنمية الموارد الاقتصادية.

دعم ريف للعاطلين عن العمل

من يبحث عن وظيفة لمهنة يمتهنها يمكنه أن يتقدم لبنك التنمية الاجتماعية حتى يحصل على تمويل الأسر المنتجة ومنه سوف يحصل على قرض مالي بمبلغ يصل إلى 60 ألف ريال يساعد معه في تنمية مهنته التي يمتهنها، رابط طلب دعم ريف، ويحصل على دعم ريف للأسر المنتجة للمزارعين والعاملين في المجال الزراعي، ومن يمتهن مهنة الزراعة وإنتاج العسل وتربية النحل، والبن العربي، المحاصيل البعلية والفواكه والموالح، ويمكنك أن تحصل على دعم ريف بمبلغ يصل إلى 54 ألف ريال في العام من كل شهر ميلادي في بدايته ويستمر الإيداع للدعم حتى اليوم السابع من الشهر، ويصل المبلغ الشهري لدعم ريف 4,500 ريال شهريا.

شروط برنامج ريف لمن بدون وظيفة

وفر لك برنامج ريف أفضل الطرق البسيطة لتحصل على دعم لتحفيزك على العمل الحر، الاستعلام عن دعم ريف، وتنمية مهاراتك وتحصل من خلالها على مبالغ مالية وتنمي الاقتصاد، وأن تحصل على وظيفة وحساب بنكي خاص باسمك، وتستطيع أن تحصل على ذلك من خلال منصة العمل الحر وتقم باستخراج وثيقة العمل الحر والتي من أهم مميزاتها أنها سوف توفر لك حساب بنكي خاص باسمك إلكترونيًا، خطوات التقديم على قروض بنك التنمية، وتستمر معك لمدة سنة ويمكن أن تقم بتجديدها مرة أخرى مجاناً، وهناك بعض من الشروط التي أعلن عنها البرنامج حتى تحصل على الدعم المستحق بدون تعقيدات وبموافقة فورية وهي كالأتي:

يجب أن يكون المتقدم لا يقل في العمر عن 22 عاما.

يكون سعودي الجنسية أو سعودية.

لا يكن المتقدم عامل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أن يكون عامل على المهنة التي اختارها بنفسه ولا يكون شخص أخر.

يجب أن يكون السكن يشمل المنطقة التي تقدم الدعم.

الراتب الشهري لا يتجاوز 6 ألف ريال.

يحصل على حساب بنكي باسمه ومسجل في المنصة الإلكترونية.

تقديم وثيقة العمل الحر.

آلية وخطوات التسجيل في ريف

لجميع المواطنين والمواطنات من الرجال والنساء يتم الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع ريف والذي من خلاله ستقم بالتسجيل وتقم بطلب الدعم، وكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، وإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك، واختيار البرنامج الذي تفضله، وسوف يتم إدخال رمز التحقق حتى يتم التأكد من الهوية، وسوف يتم الاستعلام عن دعم ريف لتحصل على دعمك.