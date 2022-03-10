تمويل سيارة من شركة توكيلات بدون استقطاع راتب. حيث تقدم شركة توكيلات للسيارات التمويل على جميع أنواع السيارات بجميع الفئات سواء الجديدة أو المستعملة حسب سياسة الشركة من أجل تلبية احتياجات العملاء لتتناسب مع احتياجاتهم المالية وسوف نتعرف على التمويل ومميزاته بالسطور المقبلة:

تمويل سيارة من شركة توكيلات بدون استقطاع راتب

تقدم شركة توكيلات تمويل السيارة بالمميزات الآتية:

متوافق مع مبادي الشريعة الإسلامية.

دفعة أولى منخفضة، دفعة أخيرة 30% وهامش ربح تنافسي.

مدة التمويل تصل حتى 60 شهر.

شروط الحصول على تمويل سيارة توكيلات

من شروط الحصول على تمويل توكيلات للسيارات الآتي:

الحد الأدنى للراتب هو 5000 ريال.

لا يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام عند انتهاء مدة التمويل.

أن لا تقل مدة الخدمة بعملك الحالي عن 3 شهور للعاملين بالقطاع الحكومي و6 شهور للعاملين بالقطاع الخاص.

أن لا تقل فترة التمويل عن 12 شهور ولا تزيد عن 60 شهر.

تمويل السيارة المستعملة يكون حسب سياسة الشركة.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

أصل خطاب تعريف بالراتب يكون مصدق.

صورة طبق الأصل لبطاقة الأحوال أو إقامة سارية الصلاحية.

صورة طبق الأصل لرخصة قيادة السيارة سارية المفعول.

كشف حساب بالراتب لأخر ستة أشهر يكون أصل الكشف ومصدق عليه من قبل البنك

العنوان الوطني باللغة العربية واللغة الإنجليزية

شهادة مدد وأجور من التأمينات الاجتماعية.

طلب التمويل

يمكن طلب التمويل بالخطوات الآتية:

زيارة موقع الشركة.

الاتصال على الرقم الموحد 920004520.

الرقم المجاني 8001240109

زيارة أحد فروع الشركة .

شركة توكيلات للتمويل

شركة توكيلات للتمويل هي شركة شخص واحد مساهمة ومقفلة بموجب سجل تجاري رقم (1010188406). وهي شركة مرخصة بممارسة أنشطة التمويل بموجب الترخيص رقم 34/أش/201506، ويكون نشاطها هو تمويل الأصول الإنتاجية. وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة ومتوسطة الصغر، وكذلك الايجار التمويلي والتمويلات الاستهلاكية في المملكة. وتقدم تمويل الإجارة وتمويل التورق وتمويل المرابحة وجميع التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاضعة للإشراف من قبل البنك المركزي السعودي.

إلى هنا نكون قد استعرضنا معلومات عن تمويل السيارة الجديدة والمستعملة من قبل شركة توكيلات للتمويل وقدمنا مميزات وشروط التمويل.