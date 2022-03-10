حل مشكلة خدمة وزارة الحج والعمرة غير متوفرة توكلنا 2022

خدمة وزارة الحج والعمرة غير متوفرة توكلنا، حيث يعد تطبيق توكلنا من التطبيقات الإلكترونية الهامة التي أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية لأنه يقدم العديد من الخدمات المميزة التي تسهل الكثير على جميع المواطنين والمقيمين في السعودية من أدارة و تنظيم المهام على مستوى عالي من السرعة والدقة بالإضافة إلى أنه يتميز بالمرور في الأداء ، سنتناول في موقع ثقفني هذه الخدمة بالتفاصيل.

خدمة وزارة الحج والعمرة غير متوفرة توكلنا

العديد من المستخدمين تطبيق توكلنا يعانون من مشكلة أن خدمة وزارة الحج والعمرة غير متوفرة عبر التطبيق في الوقت الحالي، حيث أن هذه المشكلة ظهرت لجميع المستخدمين الذين قاموا بالمراسلة حساب توكلنا من خلال موقع تويتر الرسمي لمعرفة سبب هذه المشكلة، حيث طالبوا من إدارة تطبيق توكلنا تحديث تطبيقاتهم لحل هذه المشكلة ويمكن حل المشكلة عن طريق التحديث باتباع الخطوات التالية:

فتح المتجر التطبيقات على الهاتف الذكي.

البحث عن تطبيق توكلنا عن طريق كتابة الاسم في مكان البحث.

نضغط على تطبيق توكلنا الذي سوف يظهر دم تطبيقات عديدة.

ثم نضغط على كلمة تحديث التي توجد أمام التطبيق.

ننتظر قليلا حتى تتم عملية التحديث.

بعد ذلك اضغط على فتح التطبيق، وبذلك تكون المشكلة قد تم حلها.

الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا

تشرف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تطوير، وتحديث تطبيق توكلنا الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لجميع المواطنين المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنه ومن هذه الخدمات ما يأتي: